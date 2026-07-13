Πλατεία Ελευθερίας: η ανάπλαση περνάει στο επόμενο στάδιο με εγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Με την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας προχωρά στην επόμενη φάση. Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για προσβασιμότητα, ήπια κυκλοφορία και ποδηλατόδρομο — αλλαγές που θα επηρεάσουν την καθημερινότητα των κατοίκων και των εμπορικών δραστηριοτήτων στο κέντρο της Ξάνθης.

Εγκρίθηκαν οι ρυθμίσεις — τι αλλάζει στην καρδιά της Ξάνθης

Η δημοτική αρχή προχωρά στην υλοποίηση της ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας μετά την πρόσφατη έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Το έργο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, στοχεύει στην αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργικότητας ενός κεντρικού δημόσιου χώρου της πόλης, με έμφαση στην προσβασιμότητα και στην ασφάλεια των πεζών.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις: δημιουργία δρόμου ήπιας κυκλοφορίας, κατασκευή νέων πεζοδρομίων και ράμπων, δημιουργία όδευσης τυφλών, διάνοιξη ποδηλατόδρομου και νέων θέσεων στάθμευσης με ειδικές προβλέψεις. Οι επιλογές αυτές αντανακλούν την τάση για περισσότερο φιλικούς προς τον πεζό και τον ποδηλάτη δημόσιους χώρους.

Προσβασιμότητα: ράμπες και οδεύσεις τυφλών για συμμόρφωση με στάνταρ προσβασιμότητας.

ράμπες και οδεύσεις τυφλών για συμμόρφωση με στάνταρ προσβασιμότητας. Κυκλοφοριακή ηρεμία: δρόμος ήπιας κυκλοφορίας για μείωση ταχύτητας και θορύβου.

δρόμος ήπιας κυκλοφορίας για μείωση ταχύτητας και θορύβου. Εναλλακτικές μετακινήσεις: ποδηλατόδρομος που συνδέει το κέντρο με γύρω περιοχές.

Η δημοτική πρόταση τονίζει ότι κάθε παρέμβαση μέσα στην πόλη προκαλεί προσωρινές αλλαγές στην καθημερινότητα, ωστόσο υπογραμμίζεται ότι η Ξάνθη χρειάζεται ασφαλείς και λειτουργικούς κοινόχρηστους χώρους. Οι αρμόδιοι επισημαίνουν πως στόχος είναι πλατείες και πεζόδρομοι «που τις περπατάς με ασφάλεια» και γειτονιές που βελτιώνονται σταδιακά.

Παρέμβαση Κύριο όφελος Δρόμος ήπιας κυκλοφορίας Μείωση ταχύτητας οχημάτων, αυξημένη ασφάλεια πεζών Νέα πεζοδρόμια & ράμπες Βελτιωμένη προσβασιμότητα για ΑμεΑ και γονείς με καρότσια Όδευση τυφλών Καθοδήγηση και ασφάλεια για άτομα με προβλήματα όρασης Ποδηλατόδρομος Εναλλακτική βιώσιμη μετακίνηση, μείωση αυτοκινήτων Θέσεις στάθμευσης με προβλέψεις Τακτοποίηση στάθμευσης και εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών

Για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες του κέντρου, οι εργασίες σημαίνουν προσαρμογές: πιθανές προσωρινές αλλαγές στη ροή οχημάτων, στη στάθμευση και στην πρόσβαση σε καταστήματα. Ο δήμος έχει αναλάβει να ενημερώνει για το χρονοδιάγραμμα και τα μέτρα κυκλοφορίας όσο το έργο προχωρά, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις στην εμπορική δραστηριότητα και στις μετακινήσεις.

Στην τοπική δημόσια συζήτηση η παρέμβαση αξιολογείται κυρίως με βάση δύο κριτήρια: την αποτελεσματικότητα στην καθημερινή λειτουργία του χώρου και την αισθητική συνέπεια με το ιστορικό κέντρο. Οι νέες διαμορφώσεις θα κριθούν από το κατά πόσον θα καταφέρουν να ενώσουν την ανάγκη για σύγχρονη λειτουργικότητα με την προστασία της ταυτότητας της πόλης.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του δήμου για τις επόμενες φάσεις του έργου και τις τυχόν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η επιτυχής υλοποίηση θα εξαρτηθεί από το σχεδιασμό, τη διαχείριση κατά τη φάση των εργασιών και τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας αποτελεί μία από τις πρωτοβουλίες που, σύμφωνα με τη δημοτική διοίκηση, στοχεύουν στην πραγματική βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη — «γειτονιά γειτονιά», όπως αναφέρεται, για μια Ξάνθη πιο λειτουργική και φιλική στον δημόσιο χώρο.