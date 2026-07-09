Ανακαλούνται αντιδήμαρχοι στην Άρτα λόγω του νέου Κώδικα — διοικητικό κενό και αιχμές κατά του ΥΠ.ΕΣ.

Ο Δήμος Αρταίων ανακαλεί τον διορισμό δύο άμισθων αντιδημάρχων εξαιτίας των αντικρουόμενων διατάξεων των άρθρων 110 και 294 του νέου Κώδικα, με τον δήμαρχο να αναλαμβάνει προσωρινά τις αρμοδιότητες και να ζητά νομοθετική παρέμβαση.

Διοικητική ανατροπή στην τοπική διοίκηση

Ο Δήμος Αρταίων προχώρησε στην ανάκληση του ορισμού δύο αντιδημάρχων, μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα για τα αιρετά όργανα, που σε συνδυασμό με ήδη ισχύουσες διατάξεις δημιουργεί περιορισμούς για άμισθους αντιδημάρχους που διατηρούν παράλληλα θέση δημόσιου υπαλλήλου. Η απόφαση του δημάρχου Χριστόφορου Σιαφάκα έχει άμεσο αντίκτυπο στη διαχείριση θεμάτων όπως η κοινωνική μέριμνα και τα ΚΕΠ.

Συγκεκριμένα ανακλήθηκαν οι ορισμοί των:

Παναγιώτα Μπέη — Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Εθελοντισμού και Κοινωνικών Δομών. Η κ. Μπέη είναι μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Αρταίων, αποσπασμένη στο Κέντρο Υγείας Άνω Καλεντίνης.

— Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Εθελοντισμού και Κοινωνικών Δομών. Η κ. Μπέη είναι μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Αρταίων, αποσπασμένη στο Κέντρο Υγείας Άνω Καλεντίνης. Δημήτριος Ευαγγέλου — Αντιδήμαρχος ΚΕΠ και Προγραμματισμού. Ο κ. Ευαγγέλου είναι μόνιμος εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας.

Η απόφαση βασίζεται, όπως αναφέρεται, στον συνδυασμό των άρθρων 110 και 294 του νέου Κώδικα, ο οποίος επιβάλλει αναστολή άσκησης των αντιδημαρχιακών καθηκόντων σε περιπτώσεις ασυμβιβάστων με την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου. Ως προσωρινή λύση ο δήμαρχος αποφάσισε να μην ορίσει άμεσα νέους αντιδημάρχους αλλά να ασκεί ο ίδιος τις εμπλεκόμενες αρμοδιότητες.

«πρόβλημα στην απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων»

Στο επίσημο υπηρεσιακό έγγραφο ο δήμαρχος εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για την εφαρμογή της ξαφνικής ρύθμισης, αφήνοντας αιχμές για την προχειρότητα νομοθέτησης εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών και ζητώντας νομοθετική ρύθμιση που θα μεταθέσει τις νέες απαγορεύσεις για την επόμενη δημοτική περίοδο. Η επισήμανση αυτή αφορά τον τρόπο και τον χρόνο έναρξης ισχύος των σχετικών διατάξεων και το διοικητικό κενό που μπορεί να δημιουργήσει.

Η εξέλιξη αυτή στην Άρτα έρχεται λίγες ημέρες μετά αντίστοιχη πρακτική σε άλλους δήμους της Ηπείρου, όπου επίσης καταγράφηκαν αναγκαστικές διορθώσεις σε αποφάσεις τοπικών αρχών. Για τους κατοίκους και τους χρήστες υπηρεσιών όπως τα ΚΕΠ και οι κοινωνικές δομές, η αλλαγή σημαίνει πιθανές καθυστερήσεις ή αναπροσαρμογή της εσωτερικής λειτουργίας μέχρι να υπάρξει οριστική λύση.

Για την ώρα, τα δεδομένα που προκύπτουν είναι τα εξής σε πίνακα για ευκολότερη αναφορά:

Αντικείμενο Πρόσωπο Ιδιότητα Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Παναγιώτα Μπέη Μόνιμη υπάλληλος, αποσπασμένη στο ΚΥ Άνω Καλεντίνης Αντιδήμαρχος ΚΕΠ και Προγραμματισμού Δημήτριος Ευαγγέλου Μόνιμος εκπαιδευτικός

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Αρταίων είναι, μέχρι νεότερης ενημέρωσης, ο δεύτερος στην περιοχή της Ηπείρου που αντιμετωπίζει άμεσα συνέπειες από την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων. Το επόμενο διάστημα περιμένουν οι δήμοι την προαναγγελθείσα διορθωτική εγκύκλιο από το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία, εφόσον εκδοθεί, πιθανόν να αποσαφηνίσει ή να διορθώσει τα σημεία ασάφειας που δημιούργησαν το σημερινό πρόβλημα.

Οι τοπικοί φορείς και πολίτες που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες που επηρεάζονται αναμένεται να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών αυτών αφορά ευαίσθητους τομείς όπως η κοινωνική μέριμνα και οι παροχές προς τους δημότες.