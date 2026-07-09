Ανάστατο το πανελλήνιο περιστατικό με λάθος παράδοση σορού και αίτημα εκταφής στην Ξάνθη

Οικογένεια από τις Σέρρες κατήγγειλε ότι παρέλαβε λάθος σορό, προέκυψαν μηνύσεις, διενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση και ζητείται εκταφή σε μουσουλμανικό νεκροταφείο της Ξάνθης.

Σοβαρή αναταραχή μετά την παράδοση λάθους σορού — εκτιμήσεις για ταφη στην Ξάνθη

Σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε οικογένεια και υπηρεσίες καταγράφεται μετά από αναφορά πως σε νεκροτομείο παραδόθηκε λάθος σορός σε συγγενείς ενός αποθανόντος. Η υπόθεση, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης, ξεκίνησε όταν η κόρη του θανόντος αντιλήφθηκε ότι ο άνδρας που της έδειξαν δεν ήταν ο πατέρας της και ενημέρωσε την Αστυνομία.

«Αυτός δεν είναι ο πατέρας μου»

Αμέσως κατατέθηκε μήνυση και ζητείται διερεύνηση ώστε να αποδοθούν ευθύνες για το πώς προέκυψε η σύγχυση των σορών. Παράλληλα το νοσοκομείο που συνδέεται με το περιστατικό διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και οι τυχόν υπαιτιότητες.

Το γεγονός αποκτά πρόσθετη βαρύτητα για την Ξάνθη, καθώς ο συνήγορος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή νεκρού που έχει ήδη ταφεί σε μουσουλμανικό κοιμητήριο της πόλης. Η οικογένεια θεωρεί βάσιμη την υπόνοια ότι ίσως ο άνθρωπος που ετάφη στην Ξάνθη να μην είναι ο δικός τους συγγενής.

Μήνυση : Υποβλήθηκε από την οικογένεια μετά την αναγνώριση του λάθους στο νεκροτομείο.

: Υποβλήθηκε από την οικογένεια μετά την αναγνώριση του λάθους στο νεκροτομείο. Ένορκη Διοικητική Εξέταση : Διέταξε το νοσοκομείο για να διερευνηθούν οι συνθήκες της παράδοσης.

: Διέταξε το νοσοκομείο για να διερευνηθούν οι συνθήκες της παράδοσης. Αίτημα εκταφής: Ο δικηγόρος της οικογένειας θα ζητήσει άδεια από τον εισαγγελέα για εκταφή σε Ξάνθη.

Το περιστατικό θίγει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής: την προστασία της αξιοπρέπειας των θανόντων και των οικογενειών τους, την ακρίβεια στη διαχείριση ταυτοποίησης και τη διασφάλιση σωστών διαδικασιών στα νοσοκομεία και στα νεκροτομεία. Οι συνέπειες μιας πιθανής εκταφής θα έχουν νομική διάσταση και πρακτικές επιπτώσεις για την τοπική διοίκηση των κοιμητηρίων και τις υπηρεσίες ταφής.

Για τους πολίτες της Ξάνθης αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα πρακτικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν:

Εφόσον επιτραπεί εκταφή, θα χρειαστούν αρχεία ταφής και πιστοποιητικά που τηρούνται από τους διαχειριστές του κοιμητηρίου.

Αν επιβεβαιωθεί λάθος ταφής, θα κινηθούν διοικητικές και πιθανώς ποινικές διαδικασίες κατά των υπευθύνων.

Η τοπική κοινότητα και οι θρησκευτικές κοινότητες έχουν ρόλο στον χειρισμό ενός ευαίσθητου ζητήματος όπως η εκταφή σε μουσουλμανικό νεκροταφείο.

Η υπόθεση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να φωτιστούν τα γεγονότα μέσα από την προανακριτική διαδικασία και την Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Για τους κατοίκους της Ξάνθης, ο όγκος και η σοβαρότητα των ερωτημάτων καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διαφάνειας και ταχείας αλλά προσεκτικής διερεύνησης.

Στιγμιότυπο Τρέχουσα κατάσταση Αρχική αναγνώριση λάθους Καταγγελία από την κόρη, μήνυση Νοσοκομειακή απάντηση Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης Νομική συνέχεια Αίτημα για εκταφή σε Ξάνθη — αναμονή εισαγγελικής άδειας

Θα ενημερώσουμε την τοπική κοινότητα για κάθε νεότερη εξέλιξη μόλις υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από τις Αρχές ή τα ενδιαφερόμενα μέρη.