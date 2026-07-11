Ανασύνταξη στην αγορά της Καρδίτσας: εκπτώσεις από 13 έως 31 Αυγούστου και «Λευκή Νύχτα» 28/8

Καταστήματα της Καρδίτσας προσαρμόζουν ήδη τιμές και προώθηση ενόψει των καλοκαιρινών εκπτώσεων (13-31/8), με προσφορές έως και 50% και κορύφωση την «Λευκή Νύχτα» στις 28 Αυγούστου.

Αγορά σε ετοιμότητα για την καλοκαιρινή κορύφωση

Η τοπική εμπορική κίνηση στην Καρδίτσα τίθεται σε θέση μάχης για την κύρια θερινή περίοδο προσφορών. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι επίσημες εκπτώσεις του 2026 αρχίζουν τη Δευτέρα 13 Αυγούστου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Οι επιχειρηματίες του κλάδου ελπίζουν ότι η περίοδος αυτή θα προσφέρει ανακούφιση μετά από τις πρόσφατες οικονομικές πιέσεις.

Επιχειρήσεις της πόλης έχουν ήδη προχωρήσει σε αναπροσαρμογές τιμών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καταναλωτών για πιο προσιτές επιλογές. Οι διαθέσιμες εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα αναφέρονται έως και 50%, ενώ οι γενικές μειώσεις τιμών εκτιμώνται στο περίπου 30%.

Δράσεις προώθησης και προσέλκυση καταναλωτών

Οι έμποροι εστιάζουν όχι μόνο στις τιμές αλλά και στην επικοινωνία και τις προωθητικές ενέργειες, με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό προαναγγέλλονται και εκδηλώσεις, διοργανώσεις και ειδικές προσφορές που θα συνοδεύσουν την περίοδο των εκπτώσεων.

Επίσημη διάρκεια εκπτώσεων: 13–31 Αυγούστου 2026

Κορύφωση με «Λευκή Νύχτα»: 28 Αυγούστου 2026

Δηλωμένα ποσοστά εκπτώσεων: έως 50% (σε επιλεγμένα προϊόντα)

Η «Λευκή Νύχτα» και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η «Λευκή Νύχτα» προγραμματίζεται ως το κορυφαίο γεγονός της εκπτωτικής περιόδου και φέτος θα έχει διευρυμένη έκταση κατά μήκος σχεδόν όλης της οδού Υψηλάντου. Σε συνεργασία με τον Δήμο και την Τροχαία θα εφαρμοστούν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Αιτία Πληροφορία Διάρκεια εκπτώσεων 13/8 – 31/8/2026 Κορύφωση Λευκή Νύχτα, 28/8/2026 Μειώσεις Έως 50% σε αρκετά προϊόντα, γενικά γύρω στο 30%

Για τους κατοίκους της Καρδίτσας, η περίοδος αυτή σηματοδοτεί ευκαιρίες για αγορές αλλά και αυξημένη κινητικότητα στο κέντρο της πόλης. Οι καταναλωτές καλούνται να επωφεληθούν των προσφορών, διατηρώντας την προσοχή τους σε θέματα ποιότητας και εγγυήσεων. Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες τονίζουν την ανάγκη συντονισμένης προβολής των προσφορών και οργανωμένης υποδοχής του κοινού, ώστε τα οφέλη να επεκταθούν σε όλο το εμπορικό δίκτυο.

Οι τελικές λεπτομέρειες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και το πρόγραμμα της «Λευκής Νύχτας» αναμένονται να ανακοινωθούν επισήμως από τον Δήμο τις επόμενες εβδομάδες. Η τοπική αγορά δείχνει προετοιμασμένη, αλλά η επιτυχία θα κριθεί από την ικανότητα συνδυασμού καλών εκπτώσεων, σωστής εξυπηρέτησης και ασφαλούς διοργάνωσης των εκδηλώσεων.