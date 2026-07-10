Ανατροπή φορτηγού και φωτιά στα διόδια Ιάσμου: κλειστό ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη

Ανατροπή φορτηγού με ελληνικές πινακίδες και εκδήλωση πυρκαγιάς νωρίς σήμερα το πρωί στα διόδια Ιάσμου προκάλεσε προσωρινές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό. Αποκαταστάθηκε το ρεύμα προς Ξάνθη — παραμένει κλειστό προς Αλεξανδρούπολη.

Σημείο και ώρα του ατυχήματος

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, περίπου στις 05:00, ένα φορτηγό με ελληνικές πινακίδες που μετέφερε τρόφιμα ανατράπηκε στο ύψος των διοδίων Ιάσμου, στο ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη της Εγνατίας Οδού. Από την ανατροπή εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο όχημα, με αποτέλεσμα την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Κυκλοφορία και ρυθμίσεις

Κατά τη διαχείριση του περιστατικού εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: το ρεύμα προς Ξάνθη αποκαταστάθηκε, ενώ το ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη παρέμεινε κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες απομάκρυνσης του οχήματος. Η κυκλοφορία προς Αλεξανδρούπολη διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού.

Οδηγοί που κατευθύνονται προς Αλεξανδρούπολη εξέρχονται στον κόμβο Βαφέικων .

. Συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση του ογκώδους φορτηγού.

Συστήνεται συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Τροχαίας και προσοχή σε ενδεχόμενες καθυστερήσεις.

Επιπτώσεις για την τοπική κίνηση

Η διακοπή του ρεύματος προς Αλεξανδρούπολη δημιούργησε αναπόφευκτες ανακατευθύνσεις και κυκλοφοριακή επιβάρυνση στα δευτερεύοντα οδικά δίκτυα. Τα σημεία εξόδου και οι εναλλακτικές διαδρομές επιβαρύνθηκαν με επιπλέον φορτίο, με πιθανό αντίκτυπο σε μεταφορές εμπορευμάτων και μετακινήσεις κατοίκων της Ξάνθης και των όμορων περιοχών.

Στοιχείο Κατάσταση Ρεύμα προς Ξάνθη Αποκαταστάθηκε Ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη Κλειστό (μέσω παλαιάς εθνικής οδού η κυκλοφορία) Τύπος οχήματος Φορτηγό με ελληνικές πινακίδες (μεταφορά τροφίμων)

Συνδρομή υπηρεσιών και οδηγίες

Στο σημείο επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ συνεργεία οδικής βοήθειας και τεχνικών ανέλαβαν την απομάκρυνση του ανατραπέντος οχήματος. Οι οδηγοί που θα κινηθούν από και προς την περιοχή του Ιάσμου καλούνται να ενημερώνονται για την τρέχουσα κατάσταση και να ακολουθούν τις εντολές της Τροχαίας.

Για κατοίκους και επαγγελματίες μεταφορείς της Ξάνθης: σε περίπτωση έκτακτης μετακίνησης προς Αλεξανδρούπολη προγραμματίστε επιπλέον χρόνο, αποφύγετε το πέρασμα κοντά στο σημείο του ατυχήματος εάν δεν είναι απολύτως αναγκαίο και προτιμήστε ενημερωμένες εναλλακτικές διαδρομές.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση όταν ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του οχήματος και αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού.