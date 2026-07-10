Ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες νταλίκα στην Εγνατία — προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Νταλίκα ανετράπη και πήρε φωτιά τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό κοντά στον Ίασμο. Η Αστυνομία διακόπτει προσωρινά την κυκλοφορία και η κυκλοφορία διεξάγεται από εναλλακτικές οδούς.

Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή και πυρκαγιά σε βαρέο όχημα

Μια νταλίκα ανετράπη και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο όχημα τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ Ξάνθης και Κομοτηνής, κοντά στον κόμβο του Ιάσμου. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κομοτηνή κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πλήρως επανδρωμένα οχήματα της Πυροσβεστικής, τα οποία επιχείρησαν για την κατάσβεση, ενώ η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης προχώρησε σε προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξε τραυματισμός του οδηγού της νταλίκας.

Ποιες οδικές συνδέσεις και ροές επηρεάζονται

Η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά τα ακόλουθα τμήματα της Εγνατίας Οδού στην περιοχή:

Από τον ανισόπεδο κόμβο Βαφέικων έως τον ανισόπεδο κόμβο Ιάσμου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Από τον δυτικό ανισόπεδο κόμβο Κομοτηνής έως τον ανισόπεδο κόμβο Ιάσμου, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα.

Επί της ουσίας, η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Ξάνθης — Πόρτο Λάγος — Κομοτηνή, με παρεκκλίσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις και αυξημένη επιβάρυνση στα παρακείμενα οδικά τμήματα.

Τοπικός αντίκτυπος και συμβουλές προς οδηγούς

Η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία στην περιοχή επηρεάζει μεταφορές εμπορευμάτων και την καθημερινή μετακίνηση κατοίκων της Ξάνθης και της Κομοτηνής. Οι οδηγοί που σχεδιάζουν δρομολόγια στην περιοχή θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις παρακάτω οδηγίες:

Να αποφεύγουν το συγκεκριμένο τμήμα της Εγνατίας όσο διαρκούν οι ρυθμίσεις.

Να ακολουθούν τις παραπομπές προς το εθνικό δίκτυο Ξάνθης — Πόρτο Λάγος — Κομοτηνή και να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία με αυξημένη κίνηση.

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες για ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οδών.

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις δράσεις αποκατάστασης της κυκλοφορίας και θα εκδώσουν νεότερες ανακοινώσεις μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες απομάκρυνσης του οχήματος και καθαρισμού του οδοστρώματος.

Ενέργεια Αρμόδια υπηρεσία Κατάσβεση πυρκαγιάς Πυροσβεστική Υπηρεσία (2 οχήματα) Διακοπή κυκλοφορίας/ρύθμιση Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης Παρακαμπτήριες διαδρομές Εθνικό δίκτυο Ξάνθης — Πόρτο Λάγος — Κομοτηνή

Η εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Νεότερες πληροφορίες για τυχόν επιβαίνοντες που έχουν τραυματιστεί, καθώς και για τα αίτια του ατυχήματος, θα δοθούν μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι.

Ορέστης Ζαΐμης

Ανταποκριτής στην Ξάνθη, Show Time CY