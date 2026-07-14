Ανήλικη στα Ιωάννινα νοσηλεύτηκε μετά από κατανάλωση αλκοόλ — συγγενής συνελήφθη

Μια ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στα Ιωάννινα έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε οικογενειακή συγκέντρωση. Οι Αρχές προχώρησαν σε σύλληψη συγγενούς στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Νοσηλεία ανήλικης μετά από οικογενειακή γιορτή

Μια ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων το βράδυ της 12ης Ιουλίου, αφού κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ σε σπίτι συγγενούς της, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν καταγραφεί στις αστυνομικές αρχές. Η κατάσταση της κοπέλας κρίθηκε τέτοια που απαιτούσε ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, η συγγενής του ανήλικου προσώπου παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αρμόδια υπηρεσία. Στη συνέχεια, η υπόθεση προχώρησε και η γυναίκα συνελήφθη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διακριβώσουν με ακρίβεια τις συνθήκες υπό τις οποίες η ανήλικη απέκτησε πρόσβαση στο αλκοόλ.

Το γεγονός θίγει ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και προστασίας ανηλίκων στην τοπική κοινωνία, ειδικά όταν συμβαίνει σε οικογενειακό περιβάλλον. Η παρέμβαση της αστυνομίας και του νοσηλευτικού προσωπικού απέτρεψε πιθανή επιδείνωση της υγείας της ανήλικης.

Ημερομηνία συμβάντος: 12/7

12/7 Τοποθεσία: Ιωάννινα, σε σπίτι συγγενή

Ιωάννινα, σε σπίτι συγγενή Ενέργειες Αρχών: παράσταση συγγενικής στο αστυνομικό τμήμα και σύλληψη

Για τους κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη εμίσθησης των κινδύνων που συνεπάγεται η πρόσβαση ανηλίκων σε αλκοολούχα ποτά και την ευθύνη γονέων, κηδεμόνων και συγγενών να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ερευνάνε αν υπήρξε παράβαση του ποινικού ή διοικητικού δικαίου και ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στο περιστατικό.

Το νοσοκομείο παρείχε τις αναγκαίες ιατρικές φροντίδες στην ανήλικη, ενώ οι προανακρίσεις θα φωτίσουν εάν υπήρξε δόλος ή αμέλεια από πλευράς του ενήλικου που συνελήφθη. Το αποτέλεσμα της προανάκρισης θα καθορίσει την περαιτέρω ποινική διαδικασία.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία 12/7 Τοποθεσία Ιωάννινα Δράση Μεταφορά στο νοσοκομείο, αυτοπρόσωπη παρουσία συγγενούς στην Αστυνομία, σύλληψη

Οι πολίτες που έχουν πληροφορίες σχετικές με το περιστατικό καλούνται να επικοινωνήσουν με την τοπική αστυνομική διεύθυνση, ώστε να συμβάλουν στην έγκυρη διερεύνηση. Παράλληλα, φορείς που ασχολούνται με την πρόληψη της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους υπενθυμίζουν τη σημασία της ενημέρωσης και της έγκαιρης παρέμβασης σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Η υπόθεση παρακολουθείται και θα υπάρξουν νεότερα καθώς ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της προανάκρισης και αξιολογούνται τα ευρήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.