Οι Vikos Falcons ανακοίνωσαν τον Τζόρνταν Φλόιντ για την επόμενη σεζόν

Η τοπική ομάδα μπάσκετ Vikos Falcons ενισχύει την περιφέρειά της με την απόκτηση του έμπειρου Αμερικανού guard Jordan Floyd, στοχεύοντας σε μεγαλύτερη επιθετική ισχύ και δημιουργία στη μεγάλη κατηγορία.

Σημαντική μεταγραφή για τα Ιωάννινα

Οι Vikos Falcons ολοκλήρωσαν ακόμη μία σημαντική κίνηση στο μεταγραφικό τους παζάρι, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αμερικανού guard Jordan Floyd (29 ετών, 1.88μ.) για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο στην GBL. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι ο παίκτης προορίζεται να προσθέσει στην ομάδα ποιότητα, εκρηκτικότητα και «φαρμακερό» σκοράρισμα στην περιφέρεια.

Ο Floyd δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό. Έχει ήδη εμπειρία από τη χώρα μας, καθώς τη σεζόν 2021-22 αγωνίστηκε στον Κολοσσό Ρόδου, όπου ξεχώρισε ως σημαντικός ρολίστας με μέσους όρους που επέφεραν ουσιαστική συνεισφορά στην ομάδα. Μετά τις εμπειρίες του σε Ελλάδα, Ευρώπη και Ασία, ο παίκτης μεταφέρεται τώρα στα Ιωάννινα για να ηγηθεί της προσπάθειας των Γερακιών στη μεγάλη κατηγορία.

«Jordan, καλωσήρθες στα Ιωάννινα και στην οικογένεια των Γερακιών του Βίκου!»

Το βιογραφικό του περιλαμβάνει εντυπωσιακές επιδόσεις στο ακαδημαϊκό επίπεδο των ΗΠΑ και επαγγελματικές εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο διεθνώς:

2020 : πρώτος σκόρερ στη Division II με μέσο όρο 31.9 π. και τίτλο National Player of the Year.

: πρώτος σκόρερ στη Division II με μέσο όρο και τίτλο National Player of the Year. Συμμετοχές στην Ελλάδα (Κολοσσός, Μαρούσι) και σε ευρωπαϊκές/διεθνείς λίγκες (JL Bourg, Τουρκία, Κίνα).

Σκοράρισμα και δημιουργία στη θέση του guard, στοιχεία που οι Falcons αναζητούν για την ενίσχυση της περιφέρειας.

Στοιχείο Τιμή Ηλικία 29 Ύψος 1.88μ. Μέσος όρος 2020 (Division II) 31.9 π.

Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων η μεταγραφή σηματοδοτεί την πρόθεση της διοίκησης να πρωταγωνιστήσει και να προσφέρει ένα ανταγωνιστικό προϊόν στους αγωνιστικούς χώρους της πόλης. Πέρα από την αθλητική διάσταση, μία τέτοια κίνηση μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον για τα παιχνίδια στο τοπικό γήπεδο, να αυξήσει την προσέλευση φιλάθλων και να συμβάλει στην προβολή της πόλης μέσα από το αθλητικό γεγονός.

Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν τον τρόπο ενσωμάτωσης του παίκτη στο ρόστερ και τον ρόλο που θα αναλάβει στο παιχνίδι της ομάδας. Οι φιλάθλοι των Γερακιών αναμένουν την παρουσίαση, τις πρώτες προπονήσεις και το ντεμπούτο του με την τοπική φανέλα.

Η ανακοίνωση κλείνει με θερμό καλωσόρισμα προς τον παίκτη και την ευχή να ηγηθεί της προσπάθειας των Vikos Falcons στη μεγάλη κατηγορία.