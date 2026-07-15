Στην Κόνιτσα το 5ο Θερινό Σχολείο του Γεωπάρκου: έμφαση στην κλιματική αλλαγή

Ολοκληρώθηκε στην Κόνιτσα, από 5 έως 11 Ιουλίου 2026, το 5ο Θερινό Σχολείο του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Βίκου-Αώου με θέμα «Γεωπεριβάλλον και Κλίμα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον», συγκεντρώνοντας 34 φοιτητές και ερευνητές από όλη τη χώρα.

Ένα πανεπιστημιακό γεγονός στο κέντρο της τοπικής κοινότητας

Ολοκληρώθηκε στην Κόνιτσα το 5ο Θερινό Σχολείο του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Βίκου-Αώου, που διεξήχθη από τις 5 έως τις 11 Ιουλίου 2026. Το πρόγραμμα, με τίτλο

«Γεωπεριβάλλον και Κλίμα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον»

, οργανώθηκε από το, την(φορέας διαχείρισης του Γεωπάρκου) και τον

Στο Θερινό Σχολείο συμμετείχαν 34 μεταπτυχιακοί και τελειόφοιτοι φοιτητές, επιλεγμένοι από συνολικά 52 αιτήσεις. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από διαφορετικά πεδία των φυσικών και τεχνολογικών επιστημών και εκπροσωπούσαν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα απ' όλη την Ελλάδα. Η πρακτική διάσταση του προγράμματος και η σύνδεσή του με το τοπικό περιβάλλον είναι στοιχεία που καθιστούν τη διοργάνωση ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή.

Εισηγήσεις και θεματικές με άμεση τοπική σημασία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε διαλέξεις από πανεπιστημιακούς και ερευνητές με αντικείμενα σχετιζόμενα άμεσα με τα προβλήματα και τις δυνατότητες της περιοχής: κλιματική αλλαγή, χιονοϋδρολογία, παλαιοκλιματικοί δείκτες, γεωενέργεια, αποθήκευση CO2, υδρογεωλογία, γεωμορφολογία, βιοποικιλότητα και γεωποικιλότητα.

Κύριοι φορείς οργανωτές: ΑΠΘ , Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. , Δήμος Κόνιτσας

, , Συμμετοχές: 34 φοιτητές, επιλεγμένοι από 52 υποψηφίους

φοιτητές, επιλεγμένοι από υποψηφίους Πρακτική εκπαίδευση: πεδία και εργαστήρια στον χώρο του Γεωπάρκου

Μεταξύ των προσκεκλημένων επιστημόνων περιλαμβάνονταν ονόματα και θέματα που αφορούν απτά ζητήματα για την περιοχή, όπως:

Εισηγητής Θέμα Γεωργία Κιτσάκη (Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.) Γεωπάρκα UNESCO και Πολιτισμικό Τοπίο: Η περίπτωση του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου Χριστίνα Αναγνωστοπούλου (ΑΠΘ) Κλιματική Αλλαγή: μοντέλα και μελλοντικές τάσεις Κωνσταντής Αλεξόπουλος (University of Cambridge) Κλίμα, Χιονοϋδρολογία και Επιπτώσεις σε Ορεινά Οικοσυστήματα

Πεδία και εφαρμοσμένη εκπαίδευση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην πρακτική εμπειρία πεδίου. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την πηγή Νέλλες στην Κλειδωνιά, το χωριό Βίκος και το φαράγγι του Βοϊδομάτη. Σε αυτές τις δράσεις περιλαμβάνονταν επίδειξη λειτουργίας υδρολογικού σταθμού και γνωριμία με τη θεματική διαδρομή «Οι κυνηγοί της εποχής των παγετώνων στον Βοϊδομάτη». Παράλληλα έγιναν προαιρετικές εκδρομές στον Προφήτη Ηλία πάνω από την Κόνιτσα, στη χαράδρα του Αώου, στην Ιερά Μονή Παναγίας Στομίου, στην παλιά Κόνιτσα και στις πλαγιές του Σμόλικα.

Αυτές οι πεδινές και ορεινές δραστηριότητες ενισχύουν την τοπική γνώση για την αξιοποίηση και προστασία των φυσικών πόρων, ενώ προσφέρουν στους φοιτητές πρακτικές δεξιότητες που σχετίζονται με παρακολούθηση και διαχείριση υδάτινων και γεωπεριβαλλοντικών συστημάτων.

Σημασία για την τοπική κοινωνία

Η παρουσία ερευνητών και φοιτητών από διαφορετικά ιδρύματα φέρνει στην Κόνιτσα τεχνογνωσία και δικτύωση που μπορούν να στηρίξουν τοπικά έργα διαχείρισης φυσικών πόρων, τουριστικής ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η συνεργασία του ΑΠΘ με την Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. και τον Δήμο δημιουργεί επίσης πλαίσιο για μελλοντικές κοινές δράσεις.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το Θερινό Σχολείο λειτουργεί δύο τρόπους: ως παράγοντα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας μέσω επισκέψεων και ως θεσμό που προωθεί τη γνώση και τις πρακτικές διαχείρισης του τοπικού γεωπεριβάλλοντος.