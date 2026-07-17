KonitsaRace 3: Η Κόνιτσα υποδέχεται τον Γύρο του Σμόλικα και ορεινό τρέξιμο

Ο Δήμος Κόνιτσας και η Epirus Athletic Events ανακοίνωσαν το KonitsaRace 3 για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, με τον επικό «Γύρο του Σμόλικα» (130 χλμ.) και αγώνα ορεινού τρεξίματος 14 χλμ.

Δύο μεγάλοι αγώνες στην καρδιά της Κόνιτσας

Ο Δήμος Κόνιτσας σε συνεργασία με την Epirus Athletic Events ανακοίνωσε επίσημα τη διεξαγωγή του KonitsaRace 3 την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026. Η διοργάνωση περιλαμβάνει τον ποδηλατικό αγώνα δρόμου «Ο Γύρος του Σμόλικα» και έναν αγώνα ορεινού τρεξίματος 14 χιλιομέτρων, με εκκίνηση και τερματισμό στην κεντρική πλατεία της Κόνιτσας.

Η επιλογή της ημερομηνίας και η συνέχιση του θεσμού επιβεβαιώνουν την προσπάθεια τοπικών φορέων και διοργανωτών να καθιερώσουν στην περιοχή έναν επαναλαμβανόμενο αθλητικό προορισμό, που συνδυάζει υψηλές αγωνιστικές απαιτήσεις με το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής.

Τεχνικά στοιχεία που ενδιαφέρουν τους συμμετέχοντες και την τοπική κοινότητα

Ο «Γύρος του Σμόλικα» περιγράφεται από τους διοργανωτές ως μία από τις πιο απαιτητικές ποδηλατικές δοκιμασίες της χώρας: μήκος 130 χλμ. με θετική υψομετρική διαφορά 3.350 μ., εκκίνηση στις 07:00 π.μ. από την κεντρική πλατεία της Κόνιτσας. Στη διαδρομή περιλαμβάνονται σημεία και οικισμοί που γνωρίζουν καλά οι κάτοικοι: Αυχένα Σούσνιτσας, Ελεύθερο, Παλιοσέλι, Πάδες, Άρματα, Δίστρατο, το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, Σαμαρίνα, Αυχένα Ρωμιού, Φούρκα, Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο) και ύψωμα Πλάκας.

Αγώνας Ημερομηνία Ώρα εκκίνησης Απόσταση / Υψομετρικά Γύρος του Σμόλικα (ποδηλασία) 06/09/2026 07:00 130 χλμ. / +3.350 μ. Ορεινό τρέξιμο 06/09/2026 09:00 14 χλμ. / +67 μ. (από Κόνιτσα έως Μονή Στομίου)

Κατά μήκος της πορείας θα υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού με σνακ, ισοτονικά και νερό, καθώς και ενδιάμεσο checkpoint για έλεγχο και ασφάλεια. Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί τσάντα αθλητή με αναμνηστικά.

«μια περιοχή ευλογημένη από μοναδικό φυσικό κάλλος»

Η κεντρική πλατεία της Κόνιτσας θα λειτουργήσει ως κόμβος εκκίνησης και τερματισμού.

Άμεσα αναμένεται να υπάρξει αυξημένη επισκεψιμότητα από αθλητές και συνοδούς, με αντίκτυπο στην τοπική αγορά.

Η διοργάνωση προϋποθέτει στενή συνεργασία με υπηρεσίες ασφαλείας και εθελοντές για τον έλεγχο της διαδρομής.

Για την τοπική κοινωνία ο θεσμός έχει πολλαπλές προεκτάσεις. Πέρα από την προώθηση της περιοχής ως αθλητικού και φυσιολατρικού προορισμού, αναμένεται βραχυπρόθεσμη οικονομική ώθηση σε καταλύματα, εστίαση και μικροεπιχειρήσεις. Παράλληλα, υπάρχει και ζήτημα διαχείρισης της κίνησης και της ασφάλειας κατά τη διάρκεια των αγώνων, ειδικά σε σημεία με στενούς δρόμους ή τοπικές υποδομές περιορισμένης χωρητικότητας.

Η συστηματική διεξαγωγή αντίστοιχων διοργανώσεων μπορεί να ενισχύσει την προβολή της Κόνιτσας σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο θα απαιτηθεί προγραμματισμός από τον Δήμο και τους συνεργαζόμενους φορείς για τη διαχείριση της επισκεψιμότητας και την αξιοποίηση των οφελών. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της περιοχής καλούνται να ενημερωθούν για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ανακοινωθούν και να αξιοποιήσουν τη διοργάνωση προς όφελος της τοπικής οικονομίας.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις εγγραφές, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα μέτρα ασφαλείας θα δημοσιευθούν από τους διοργανωτές το επόμενο διάστημα. Η επιτυχής διεξαγωγή του KonitsaRace 3 θα σημάνει νέα βήματα για την καθιέρωση της Κόνιτσας ως κόμβου υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων στην Ήπειρο.