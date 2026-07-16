Συνελήφθη «εισπράκτορας» κυκλώματος τηλεφωνικών απατών με λεία ~€270.000

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν σε περιοχή της Αθήνας αλλοδαπό που φέρεται να παραλάμβανε χρήματα και τιμαλφή από θύματα στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο. Η έρευνα συνεχίζεται για τα υπόλοιπα μέλη.

Επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Ιωαννίνων

Στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» σε εγκληματική οργάνωση τηλεφωνικών απατών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Η δράση της οργάνωσης, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα, έπληξε ηλικιωμένα άτομα σε περιοχές των Ιωαννίνων και του Μετσόβου.

Οι επιτήδειοι εμφανίζονταν σε τηλεφωνικές κλήσεις ως εφοριακοί ή λογιστές και με το πρόσχημα της ύπαρξης αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων απαιτούσαν την καταβολή προστίμων. Τα θύματα πείθονταν να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και να τα παραδώσουν σε συνεργό που εμφανιζόταν ως παραλήπτης.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία περιστατικών 10 Ιουλίου Αριθμός θυμάτων 4 ηλικιωμένα άτομα (1 στα Ιωάννινα, 3 στο Μέτσοβο) Εκτιμώμενη συνολική λεία ~270.000 ευρώ Κατασχεθέντα από τον συλληφθέντα €1.570 και ένα χρυσό δαχτυλίδι

Ο συλληφθείς, αλλοδαπός, εντοπίστηκε και προσήχθη σε εισαγγελική αρχή των Ιωαννίνων, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτες κατ’ εξακολούθηση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Σημειώνεται ότι σε βάρος του βρισκόταν σε ισχύ μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα.

Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης με δύο βασικούς στόχους: την εξακρίβωση τυχόν περαιτέρω εμπλοκής του συλληφθέντος σε άλλες απάτες και τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης που διέπραξαν τις τηλεφωνικές εξαπατήσεις.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της περιοχής

Η υπόθεση αναδεικνύει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν κυρίως οι ηλικιωμένοι από τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δημόσιες υπηρεσίες. Οι συνέπειες για τα θύματα είναι τόσο οικονομικές όσο και ψυχολογικές, ενώ η συσσώρευση περιστατικών τέτοιου τύπου αυξάνει την ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Οι πολίτες καλούνται να μην παραδίδουν χρήματα ή τιμαλφή σε άγνωστα πρόσωπα.

Να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα όσων επικαλούνται δημόσιες υπηρεσίες με επαφή απευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Να ενημερώνουν άμεσα την αστυνομία και οικεία πρόσωπα σε περίπτωση ύποπτης τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Η προσαγωγή του προσώπου στις εισαγγελικές αρχές και τα κατασχεθέντα στοιχεία αποτελούν βήμα για την εξιχνίαση της υπόθεσης, αλλά η διερεύνηση παραμένει ενεργή. Οι πολίτες των Ιωαννίνων και του Μετσόβου παρακολουθούν την εξέλιξη, αναμένοντας τον εντοπισμό και την απαγγελία κατηγοριών και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Πηγή: επιτόπια έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων