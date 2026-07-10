Αρχίζει στις 26 Ιουλίου το 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης με αρχαίο δράμα και συναυλίες

Από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου, το Αρχαίο Θέατρο φιλοξενεί το επετειακό Φεστιβάλ Δωδώνης με παραστάσεις αρχαίου δράματος, θεατρικές παραγωγές και μουσικές βραδιές — σημαντική κίνηση για τον θερινό πολιτισμό και τον τοπικό τουρισμό.

Φεστιβάλ Δωδώνης: πρόγραμμα και σημασία για τα Γιάννενα

Στις 26 Ιουλίου ανοίγει τις πύλες του το 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης, που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο και θα διαρκέσει έως τις 13 Αυγούστου. Η διοργάνωση, που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου, συνδυάζει παραστάσεις αρχαίου δράματος, σύγχρονες θεατρικές παραγωγές και μουσικές εκδηλώσεις, προσθέτοντας κίνηση στη θερινή πολιτιστική ατζέντα της περιοχής.

Το επετειακό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην αναβίωση κλασικών έργων και παράλληλων μουσικών δρώμενων. Μεταξύ των θεατρικών τίτλων που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνονται οι Βάκχες του Ευριπίδη, καθώς και έργα όπως η Άλκηστις, η Λυσιστράτη, η Ειρήνη και ο Ιὠν. Στη μουσική σκηνή θα ανέβουν η Γιώτα Νέγκα και η Κωνσταντίνα Πάτση, προσφέροντας ποικιλία σε ήχους και κοινό.

Προτού ξεκινήσουν οι παραστάσεις, στις 24 και 25 Ιουλίου θα φιλοξενηθεί η 2η Διεθνής Θερινή Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και πολιτιστικούς φορείς. Η ακαδημία στοχεύει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην επιμόρφωση νέων επαγγελματιών του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών.

Για τους κατοίκους και τους τουρίστες των Ιωαννίνων, το φεστιβάλ προσφέρει:

ευκαιρίες πολιτιστικής επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας σε ένα μοναδικό ιστορικό χώρο,

αύξηση της επισκεψιμότητας στη βόρεια Ήπειρο κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου,

συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς μέσω της θερινής ακαδημίας.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότερες ημερομηνίες και θεματικές ενότητες του φεστιβάλ:

Περίοδος Δρώμενα 24-25 Ιουλίου 2η Διεθνής Θερινή Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών 26 Ιουλίου - 13 Αυγούστου Παραστάσεις αρχαίου δράματος, θεατρικές παραγωγές, συναυλίες

Η παρουσίαση αρχαίου δράματος στο φυσικό περιβάλλον του Αρχαίου Θεάτρου αποτελεί πόλο έλξης για κοινό που αναζητά σύνδεση με την αρχαία σκηνική παράδοση και ταυτόχρονα αναβαθμίζει την πολιτιστική εικόνα της περιοχής σε εθνικό επίπεδο. Η συμμετοχή δημοφιλών μουσικών ονομάτων αναμένεται να διευρύνει το κοινό και να προσελκύσει επισκέπτες από την ευρύτερη Ήπειρο και την υπόλοιπη χώρα.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν την ανάγκη για σωστή οργάνωση των μετακινήσεων και των υπηρεσιών, δεδομένου ότι το Αρχαίο Θέατρο βρίσκεται σε χώρο που απαιτεί διαχείριση των ροών θεατών και υποδομές για την εξυπηρέτηση τους. Περισσότερες πληροφορίες για εισιτήρια, ώρες παραστάσεων και λεπτομέρειες του προγράμματος αναμένονται από τον Δήμο και τους συνεργαζόμενους φορείς εντός των επόμενων ημερών.

Επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία: Το φεστιβάλ συμβάλλει στην ενίσχυση του θερινού πολιτιστικού προϊόντος των Ιωαννίνων, δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες για τη φιλοξενία και την εστίαση και προωθεί τη διατήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου ως ενεργού τόπου πολιτισμού.