Προοπτικές για Καλλιτεχνικό Σχολείο και παιδικό σταθμό στην Πανεπιστημιούπολη

Σε συνάντηση εργασίας τέθηκαν οι άξονες ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: ενίσχυση της ποιότητας σπουδών, εξωστρέφεια, σύνδεση με την τοπική κοινωνία και δύο νέες πρωτοβουλίες —καλλιτεχνικό σχολείο στην πόλη και βρεφονηπιακό τμήμα εντός της πανεπιστημιούπολης.

Συνάντηση για εκπαιδευτική ενίσχυση και δομές υποστήριξης

Στο επίκεντρο της πρόσφατης συνάντησης εργασίας μεταξύ της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Άννας Μπατιστάτου, του υφυπουργού Παιδείας, Κωνσταντίνου Βλάση, και της βουλευτή Ιωαννίνων, Μαρίας–Αλεξάνδρας Κεφάλα, βρέθηκαν οι προτεραιότητες του ιδρύματος για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας του και η δημιουργία υποστηρικτικών δομών για την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Κατά την παρουσίαση, η διοίκηση του Πανεπιστημίου ανέπτυξε τον στρατηγικό σχεδιασμό που στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας των σπουδών, στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και στη μεγαλύτερη σύνδεση με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Δύο πρωτοβουλίες με άμεσο αντίκτυπο στα Ιωάννινα

Ίδρυση Καλλιτεχνικού Σχολείου : Προτάθηκε η δημιουργία Καλλιτεχνικού Σχολείου στην πόλη των Ιωαννίνων, που αναμένεται να ενισχύσει την πολιτιστική-εκπαιδευτική υποδομή της Ηπείρου και να διευκολύνει τη συνεργασία δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

: Προτάθηκε η δημιουργία Καλλιτεχνικού Σχολείου στην πόλη των Ιωαννίνων, που αναμένεται να ενισχύσει την πολιτιστική-εκπαιδευτική υποδομή της Ηπείρου και να διευκολύνει τη συνεργασία δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παιδικός σταθμός στην Πανεπιστημιούπολη: Συστήνεται η ίδρυση βρεφονηπιακού τμήματος εντός του campus, με σκοπό την ουσιαστική στήριξη της επαγγελματικής, ακαδημαϊκής και οικογενειακής ζωής των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καραμάνης, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, και ο αντιπρύτανης, καθηγητής Ξενοφών Μπήτσικας, οι οποίοι συνέβαλαν στον σχεδιασμό των προτεινόμενων δράσεων.

Σύνδεση με πολιτικές ισότητας και τοπικές ανάγκες

Η πρόταση για τον παιδικό σταθμό εντάσσεται στο πλαίσιο μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση πολιτικών έμφυλης ισότητας στα ΑΕΙ, όπως αναδείχθηκαν στη 3η Σύνοδο Γυναικών Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων. Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να μειώσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ειδικά οι εργαζόμενες γονείς στην πανεπιστημιακή κοινότητα, βελτιώνοντας την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Η ίδρυση Καλλιτεχνικού Σχολείου μπορεί να αποτελέσει σταδιακά πόλο έλξης για μαθητές από όλη την Ήπειρο, ενισχύοντας την πολιτιστική παραγωγή και ανοίγοντας δρόμους συνεργασίας με τμήματα του Πανεπιστημίου. Ο παιδικός σταθμός, εάν προχωρήσει, θα διευκολύνει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και θα μειώσει το λειτουργικό κόστος για όσους συνδυάζουν εργασία και οικογενειακές υποχρεώσεις.

Ακολουθούν τεχνικές και διοικητικές ενέργειες προκειμένου να προχωρήσουν οι προτάσεις: εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, εξασφάλιση χώρων στην Πανεπιστημιούπολη, και αναζήτηση χρηματοδοτήσεων ή συνεργασιών με το Υπουργείο και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Πρόσωπο Ρόλος Άννα Μπατιστάτου Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Βλάσης Υφυπουργός Παιδείας Μαρία–Αλεξάνδρα Κεφάλα Βουλευτής Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Καραμάνης Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Ξενοφών Μπήτσικας Αντιπρύτανης

Οι επόμενες κινήσεις θα καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων και την ακαδημαϊκή κοινότητα, πρόκειται για πρωτοβουλίες που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα και να προσφέρουν νέες ευκαιρίες μάθησης και φροντίδας.