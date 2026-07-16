Συνελήφθη μέλος κυκλώματος τηλεφωνικών απατών που απέσπασε 270.000€ από ηλικιωμένους

Η αστυνομία εντόπισε στην Αθήνα και συνέλαβε έναν αλλοδαπό που κατηγορείται ότι συμμετείχε σε οργανωμένη δράση απάτης με θύματα τέσσερις ηλικιωμένους στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο. Η έρευνα για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών συνεχίζεται.

Συνελήφθη στην Αθήνα μέλος κυκλώματος που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε Ιωάννινα και Μέτσοβο

Στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε περιοχές των Ιωαννίνων και του Μετσόβου, προχώρησε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου η ΕΛ.ΑΣ. Ο συλληφθείς εντοπίστηκε στην Αθήνα μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και προσήχθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άγνωστα μέλη της οργάνωσης πραγματοποίησαν πλήθος κλήσεων την Παρασκευή 10 Ιουλίου, παρουσιάζονταν ως εφοριακοί ή λογιστές και πίεζαν τους αποδέκτες να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή στο σπίτι, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να καλύψουν υποχρεώσεις προς την εφορία για αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία. Στη συνέχεια, συνεργοί πήγαιναν για να παραλάβουν τα αντικείμενα και τα μετρητά.

«...τους καλούσαν να συλλέξουν ό,τι χρήματα ή τιμαλφή διατηρούσαν στο σπίτι, προκειμένου να εξοφλήσουν χρέος προς την εφορία...»

Από τις ενέργειες της οργάνωσης εξαπατήθηκαν συνολικά τέσσερις ηλικιωμένοι, οι οποίοι παρέδωσαν σε συνεργάτες της ομάδας χρηματικά ποσά και τιμαλφή συνολικής αξίας 270.000 ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές συμβουλές για τους κατοίκους

Η υπόθεση αναδεικνύει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ιδίως οι ηλικιωμένοι, από τηλεφωνικές απάτες που χρησιμοποιούν προσχήματα φορολογικών ή διοικητικών ελέγχων. Για τους κατοίκους της περιοχής, η υπόθεση έχει άμεσα αποτελέσματα στη νόηση της ασφάλειας και στην εμπιστοσύνη απέναντι σε άγνωστες κλήσεις.

Η αστυνομία υπενθυμίζει να μην εμπιστεύονται κλήσεις που ζητούν παράδοση χρημάτων ή τιμαλφών στο σπίτι.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, να επικοινωνούν απευθείας με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ή την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Να ενημερώνουν άμεσα συγγενείς ή γείτονες και να καταγγέλλουν το περιστατικό στην ΕΛ.ΑΣ.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία σύλληψης 13/07 Ημέρα κλήσεων 10/07 Περιοχές δράσης Ιωάννινα, Μέτσοβο Θύματα 4 ηλικιωμένοι Αξία λείας 270.000 ευρώ

Η σύλληψη του ενός εκ των κατηγορουμένων αποτελεί σημαντικό βήμα για την εξάρθρωση της οργάνωσης, αλλά οι αρχές επισημαίνουν ότι η διερεύνηση συνεχίζεται. Οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφάλειας που ανακοινώνει η τοπική αστυνομία.

Επίκαιρο: Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων και η προανάκριση για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων μελών συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.