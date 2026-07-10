Η ITALMETANO-HELLAS στήνει στα Ιωάννινα κόμβο L-CNG και ιδιόκτητο στόλο LNG/CNG

Επένδυση σε πρατήριο L‑CNG και σε τρακτόρες φυσικού αερίου από την ITALMETANO‑HELLAS στα Ιωάννινα, που θέτει την πόλη σε ρόλο κόμβου ανεφοδιασμού για εθνικές και διεθνείς μεταφορές.

Επένδυση και στρατηγική επιλογή για τοπική υποδομή

Η εταιρεία ITALMETANO-HELLAS ενισχύει την παρουσία της στα Ιωάννινα με την ανάπτυξη υποδομών L‑CNG και με την απόκτηση ιδιόκτητου στόλου τρακτόρων LNG/CNG. Η κίνηση αυτή στοχεύει σε βελτίωση της ασφάλειας ανεφοδιασμού και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ευελιξίας στις βαριές οδικές μεταφορές, με άμεση αναφορά σε εθνικές και διεθνείς γραμμές διακίνησης φορτίων.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, το πρατήριο L‑CNG στα Ιωάννινα θα εξυπηρετεί τόσο τον εταιρικό στόλο όσο και τρίτες μεταφορικές επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η θέση του επιλέχθηκε λόγω του στρατηγικού ρόλου της περιοχής ως κόμβου που συνδέει τη χώρα με την ευρωπαϊκή αγορά.

Τι αλλάζει για τη μεταφορική δραστηριότητα της περιοχής

Βελτίωση της προσβασιμότητας σε εναλλακτικά καύσιμα για βαρέα οχήματα.

Πρακτικό σημείο ανεφοδιασμού σε σημείο του οδικού δικτύου με διεθνή κίνηση.

Αύξηση της δυνατότητας διεθνών μεταφορών με ελαφρώς διαφορετικό κόστος και προφίλ ασφάλειας προμήθειας.

Η ITALMETANO-HELLAS δηλώνει ότι εφαρμόζει τις τεχνολογίες που προτείνει, επενδύοντας σε πρακτικά μέσα (πρατήριο και τρακτόρες φυσικού αερίου). Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά η πόλη μπορεί να δει αύξηση του ειδικού εξοπλισμού και υπηρεσιών συντήρησης/υποστήριξης για οχήματα LNG/CNG.

«η επένδυση σε ιδιόκτητο στόλο τρακτόρων LNG/CNG και σε σύγχρονες υποδομές ανεφοδιασμού αποδεικνύει τη στρατηγική μας επιλογή να εφαρμόζουμε πρώτοι τις λύσεις που προτείνουμε στην αγορά»

Τοπικές επιπτώσεις και χρήσιμες πληροφορίες για επαγγελματίες

Για τους επαγγελματίες μεταφορείς των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής, η λειτουργία του πρατηρίου σηματοδοτεί:

μείωση της ανάγκης για μεγάλες παρακάμψεις για ανεφοδιασμό σε συμβατικά καύσιμα,

δυνητική μείωση κόστους λειτουργίας για στόλους που προσαρμόζονται σε LNG/CNG,

απαίτηση νέων δεξιοτήτων και εξοπλισμού για συντήρηση οχημάτων φυσικού αερίου.

Η επιλογή των Ιωαννίνων ως κόμβου L‑CNG ενισχύει επίσης το προφίλ της περιοχής στον ευρύτερο γεωγραφικό άξονα προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε επίπεδο τοπικής αγοράς, μπορούν να αναμένεται συνεργασίες με μεταφορικές επιχειρήσεις και πιθανή αύξηση της προσφοράς υπηρεσιών υποστήριξης οχημάτων φυσικού αερίου.

Στοιχείο Περιγραφή Εγκατάσταση Πρατήριο L‑CNG στα Ιωάννινα Στόλος Ιδιόκτητοι τρακτόρες LNG/CNG Σκοπός Ανεφοδιασμός εταιρικού και τρίτου στόλου, διεθνείς μεταφορές

Για τους κατοίκους της πόλης, η επένδυση παρακολουθείται κυρίως ως παράγοντας οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης — από την κατασκευή και λειτουργία του πρατηρίου μέχρι την πιθανή αύξηση υπηρεσιών συντήρησης και προμηθειών. Παράλληλα, η μετακίνηση προς εναλλακτικά καύσιμα εγείρει ζητήματα περιβαλλοντικής αξιολόγησης και τοπικής ρύθμισης που θα απαιτήσουν συνεργασία μεταξύ εταιρείας, δημοτικών αρχών και φορέων μεταφορών.

Η πορεία υλοποίησης της επένδυσης και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του πρατηρίου (ώρες λειτουργίας, υπηρεσίες, τιμολογιακή πολιτική) θα είναι κρίσιμες για να αποτιμηθεί ο πραγματικός όφελος για τις τοπικές επιχειρήσεις και το οδικό δίκτυο της Ηπείρου.

Η επένδυση της ITALMETANO-HELLAS στα Ιωάννινα τοποθετεί την πόλη σε κομβικό ρόλο για την είσοδο των εναλλακτικών καυσίμων στις οδικές εμπορευματικές ροές της περιοχής και πέραν αυτής.