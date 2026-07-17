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Αστυνομικό Δωδώνη Ιωάννινα

Εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία με 821 δενδρύλλια κάνναβης στη Δημοτική Ενότητα Σελλών

Αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν σε αποψιλωμένη δασική έκταση στη Δωδώνη 821 δενδρύλλια κάνναβης· κατασχέθηκαν 721 φυτεμένα και 100 σε φυτώριο μαζί με εξοπλισμό καλλιέργειας. Η προανάκριση συνεχίζεται.

Από Φώτιος Τζωρτζάκης Ανταποκριτής IA στα Ιωάννινα

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Εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία με 821 δενδρύλλια κάνναβης στη Δημοτική Ενότητα Σελλών
©Εικονογράφηση AI Φώτιος Τζωρτζάκης / showtimecy.com

Μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη δημοτική ενότητα Σελλών

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας εντόπισαν σε αποψιλωμένη δασική έκταση της Δημοτικής Ενότητας Σελλών του Δήμου Δωδώνης φυτεία με συνολικά 821 δενδρύλλια κάνναβης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και αστυνομικοί της αντίστοιχης υπηρεσίας Ιωαννίνων.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν:

  • 721 φυτεμένα δενδρύλλια
  • 100 δενδρύλλια σε φυτώριο
  • ηλεκτρική γεννήτρια
  • αντλίες και εργαλεία που χρησιμοποιούνταν στην καλλιέργεια

Η προανακριτική διαδικασία διεξάγεται από τη Δίωξη Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

ΣτοιχείοΑριθμός / Περιγραφή
Συνολικά δενδρύλλια821
Φυτεμένα721
Σε φυτώριο100
Κατασχεθείς εξοπλισμόςγεννήτρια, αντλίες, εργαλεία

Η παρουσία οργανωμένου εξοπλισμού και η επιλογή απομονωμένης, αποψιλωμένης δασικής περιοχής υποδεικνύουν μεθοδική εγκατάσταση που απαιτούσε επιτήρηση και υδραυλική τροφοδοσία. Για τους κατοίκους της περιοχής σημαίνει αυξημένη ανησυχία για την παράνομη δραστηριότητα σε περιοχές κοντά σε αγροτικές ή δασικές εκτάσεις, καθώς και πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την τοπική ασφάλεια.

Οι αρχές καλούνται πλέον να ολοκληρώσουν τις εργαστηριακές εξετάσεις και την προανάκριση ώστε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε τυχόν εμπλεκόμενους. Οποιαδήποτε εξέλιξη στις έρευνες θα επηρεάσει άμεσα τη δικαστική διαχείριση της υπόθεσης και τις τοπικές αστυνομικές δράσεις πρόληψης.

Οι πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες σχετικές με την υπόθεση καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να συμβάλουν στον ταχύτερο εντοπισμό των υπευθύνων.

Σχετικά θέματα Δίωξη Ναρκωτικών Δωδώνη ναρκωτικά

Πηγές

Φώτιος Τζωρτζάκης
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