Ιωάννινα: Λαμπρή λιτανεία και πανήγυρη για την Αγία Μαρίνα στον ιστορικό ναό

Με κατάνυξη και πλήθος πιστών πραγματοποιήθηκε η λιτανεία και ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον περικαλλή ναό της Αγίας Μαρίνας στα Ιωάννινα, ενόψει της μεγάλης εορτής και με αναφορά στην ιστορία του ναού και το πρόγραμμα των ακολουθιών.

Λιτανεία και Εσπερινός στον περικαλλή ναό των Ιωαννίνων

Με λαμπρότητα και έντονη κατάνυξη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα η ετήσια λιτανεία των Ιερών Λειψάνων και της Τιμίας Εικόνας της Αγίας Μαρίνας στον ομώνυμο Ιερό Ναό των Ιωαννίνων. Ακολούθησε ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο προσήλθε πλήθος πιστών και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.

Ο ναός, που αναφέρεται ως περικαλλής και χτίστηκε το 1791, αποτελεί ιστορικό σημείο της πόλης. Το κτίσμα υπέστη πυρπολήσεις από σουλτανικά στρατεύματα το 1820 και το 1829, ενώ ο σημερινός ναός ανηγέρθη το 1852 χάρη στη γενναιοδοσία των αδελφών Ζωσιμάδων, κτητόρων της εκκλησίας.

Στο πρόγραμμα της εορτής για την κυρίως ημέρα ανακοινώθηκε το ακόλουθο ωράριο ακολουθιών και εκδηλώσεων:

Ώρα Εκδήλωση 07:00 - 10:00 Όρθρος και Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία 10:00 Ιερό Μνημόσυνο των αοιδίμων αδελφών Ζωσιμάδων

Στην τελετή του μνημοσύνου προβλέπεται η παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ.κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών.

Η λιτανεία οργανώθηκε μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό.

Ο ναός διατηρεί ιστορικά ίχνη καταστροφών και ανακατασκευών του 19ου αιώνα.

Οι θρησκευτικές ακολουθίες συνεχίζονται την ημέρα της εορτής με δημόσιο πρόγραμμα.

Η Αγία Μαρίνα, όπως επισημάνθηκε στην ενημέρωση, θεωρείται ευρέως θαυματουργή στον λαϊκό βίο, με πλήθος μαρτυριών για θεραπευτικές επεμβάσεις και θαύματα, στοιχεία που ενισχύουν το λαϊκό ενδιαφέρον και την προσέλευση των πιστών κατά την πανήγυρη.

Για την τοπική κοινωνία η εορτή της Αγίας Μαρίνας αποτελεί παράδοση που συνδυάζει λατρευτική συμμετοχή, ιστορική μνήμη και δημόσιες τελετές. Η παρουσία εκπροσώπων των αρχών και η συμμετοχή ευσεβών πολιτών ανανεώνουν τη σύνδεση της πόλης με την πολιτιστική κληρονομιά που φέρει ο ναός και την ευρύτερη θρησκευτική παράδοση της περιοχής.

Οι κάτοικοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις ακολουθίες και το μνημόσυνο υπενθυμίζεται ότι οι τελετές ξεκινούν νωρίς το πρωί, με την Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία να ολοκληρώνεται γύρω στις 10:00, οπότε θα τελεστεί και το Ιερό Μνημόσυνο προς τιμήν των κτητόρων. Η εκκλησιαστική κοινότητα καλεί τους πιστούς σε ευλάβεια και τάξη κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Σημείωση: Τα στοιχεία για την ιστορία του ναού, τις ώρες των ακολουθιών και την παρουσία επισήμων προέρχονται από την ανακοίνωση των διοργανωτών της πανήγυρης.