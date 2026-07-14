Ανησυχία στα Ιωάννινα για υποβαθμίσεις δημοτικών σχολείων: κοινοβουλευτική παρέμβαση

Ο βουλευτής Γ. Τσίμαρης κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας ζητώντας διευκρινίσεις για πληροφορίες περί αλλαγών στην οργανικότητα δημοτικών σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Ερώτηση για τις αλλαγές στην οργανικότητα σχολικών μονάδων

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατέθεσε ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Τσίμαρης, ζητώντας διευκρινίσεις για πληροφορίες που κάνουν λόγο για λειτουργικές υποβαθμίσεις δημοτικών σχολείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Στην ερώτησή του ο κ. Τσίμαρης αναφέρει ως κύριο παράδειγμα το Δημοτικό Σχολείο Λογγάδων, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να υποβαθμίζεται από εξαθέσιο σε τετραθέσιο. Παρόμοιες αναφορές υπάρχουν για τα Δημοτικά Σχολεία Μαρμάρων, Ροδοτοπίου και Χρυσοβίτσας, χωρίς ωστόσο να δίνονται από την ανακοίνωση συγκεκριμένα στοιχεία για το ακριβές μέγεθος των αλλαγών σε αυτές τις μονάδες.

«Να στηριχθούν τα σχολεία της περιφέρειας»

Ο βουλευτής ζητά από το Υπουργείο να ξεκαθαρίσει εάν υπάρχει συνολικός σχεδιασμός λειτουργικών μεταβολών για τα δημοτικά σχολεία της ΠΕ Ιωαννίνων, ποιες σχολικές μονάδες επηρεάζονται, ποια κριτήρια έχουν εφαρμοστεί για τις αποφάσεις αυτές και αν έχουν υποβληθεί εισηγήσεις για περαιτέρω υποβιβασμούς, συγχωνεύσεις ή αναστολές λειτουργίας.

Η παρέμβαση εδράζεται σε ευρύτερη ανησυχία της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας, που βλέπει τις πρόσφατες αλλαγές στην οργανικότητα των σχολικών μονάδων να δημιουργούν αβεβαιότητα για το μέλλον μικρών σχολείων σε ορεινές και αγροτικές περιοχές.

Αφορά κυρίως τη διατήρηση εκπαιδευτικών δομών στην ύπαιθρο.

Θίγει ζήτημα σχεδιασμού και διαφάνειας από το Υπουργείο.

Έμμεσες συνέπειες στην παραμονή οικογενειών και στην τοπική συνοχή.

Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωσή του ο κ. Τσίμαρης επισημαίνει πως η διατήρηση ισχυρών δημόσιων σχολείων αποτελεί προϋπόθεση για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την παραμονή νέων οικογενειών στην ύπαιθρο. Υπογραμμίζει επίσης ότι δεν μπορεί να επικαλείται κανείς την ανάγκη αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος και ταυτόχρονα να αποδυναμώνονται βασικές δημόσιες δομές.

Σχολική μονάδα Πληροφορία για μεταβολή Δημοτικό Σχολείο Λογγάδων Υποβαθμίζεται από εξαθέσιο σε τετραθέσιο Δημοτικά Σχολεία Μαρμάρων, Ροδοτοπίου, Χρυσοβίτσας Υπάρχουν αναφορές για υποβαθμίσεις / αλλαγές αλλά χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία

Για τους κατοίκους και τους γονείς στα ορεινά και αγροτικά χωριά της ΠΕ Ιωαννίνων, τέτοιου είδους αλλαγές σημαίνουν πιθανή μείωση διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλαγές στην κατανομή τμημάτων και ενδεχομένως μεγαλύτερες μετακινήσεις των μαθητών. Το επόμενο διάστημα περιμένουν τις επίσημες απαντήσεις από το Υπουργείο, που θα ξεκαθαρίσουν αν πρόκειται για μεμονωμένες προσαρμογές ή για ευρύτερο σχεδιασμό συρρίκνωσης του σχολικού δικτύου στην περιοχή.

Η τοπική εκπαιδευτική κοινότητα και οι γονείς θα παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, ενώ η κοινοβουλευτική ερώτηση ανοίγει δρόμο για δημόσιο διάλογο και αυξημένη διαφάνεια στις τελικές αποφάσεις.