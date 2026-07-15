Οι Villagers of Ioannina City παρουσιάζουν το νέο single «Venceremos» και επίσημο video

Το συγκρότημα από τα Ιωάννινα κυκλοφορεί σήμερα 15/7 το single «Venceremos» με επίσημο music video, ενώ ανακοινώνει και συνέχεια που θα αποκαλυφθεί στις 18 Σεπτεμβρίου.

Νέα κυκλοφορία και οπτική δουλειά με διεθνές στίγμα

Οι Villagers of Ioannina City, μπάντα με καταγωγή από τα Ιωάννινα, δημοσιοποίησαν σήμερα, 15 Ιουλίου 2026, το single και το επίσημο music video του τραγουδιού «Venceremos». Η νέα δουλειά παρουσιάζει τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος και συνοδεύεται από οπτικά μέσα παραγωγής υψηλού επιπέδου.

Το video έχει σκηνοθετηθεί από τον Adam Barker και την παραγωγή υπογράφει η Video Ink. Στην οπτικοποίηση συμμετείχαν επαγγελματίες διεθνούς κύρους για το φωτογραφικό και τεχνικό αποτέλεσμα, ενώ τα πλάνα με την εμφάνιση του σχήματος γυρίστηκαν από δύο ελληνικούς συνεργάτες.

«πλησιάζουμε όλο και περισσότερο. Η καταιγίδα έρχεται και σύντομα θα αποκαλυφθεί ολόκληρη η ιστορία. Κάντε λίγη ακόμη υπομονή μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου».

Η ανακοίνωση του συγκροτήματος προϊδεάζει για συνέχεια: υπάρχει προγραμματισμένη αποκάλυψη στις 18 Σεπτεμβρίου, που πιθανώς αφορά το νέο άλμπουμ από το οποίο προέρχεται το single.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και συνεργασίες

Σύνθεση και στίχοι του «Venceremos» αναφέρονται στους Alex Karametis, Aris Giannopoulos και Akis Zois. Η παραγωγή του τραγουδιού πραγματοποιήθηκε στο Magnanimous-X Studio στη Θεσσαλονίκη, ενώ η μίξη και το mastering έγιναν από τον Jacob Hansen στα Hansen Studios στη Δανία.

Σκηνοθεσία video: Adam Barker

Adam Barker Παραγωγή video: Video Ink

Video Ink Μίξη & mastering: Jacob Hansen

Jacob Hansen Ηχογράφηση παραγωγή: Alex Karametis (Magnanimous-X Studio)

Στα πρωταγωνιστικά πρόσωπα του clip εμφανίζονται οι Tori Davies, Michelle Yates και Luis Mannion. Τα πλάνα με το συγκρότημα τράβηξαν οι Στάθης Μήτσιος και Ελευθερία Καλπενίδου, με φωτισμό από τον Νίκο «Lopez» Κεχαγιά. Τη διεύθυνση φωτογραφίας, το μοντάζ, το color grading και τα οπτικά εφέ ανέλαβε ο Oliver Price, ενώ τη διεύθυνση φωτισμού ο Benjamin Goff.

Σημασία για την τοπική σκηνή

Η κυκλοφορία επιβεβαιώνει την σταθερή παρουσία της μπάντας στη μουσική σκηνή τόσο της χώρας όσο και του εξωτερικού. Για το κοινό των Ιωαννίνων, η νέα δουλειά λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι ένα συγκρότημα με ρίζες στην περιοχή συνεχίζει να επενδύει σε διεθνείς συνεργασίες και παραγωγές υψηλού επιπέδου, αυξάνοντας την αναγνωρισιμότητα της πόλης στο μουσικό χάρτη.

Πρακτικά, οι τοπικοί φίλοι της μπάντας μπορούν να δουν το single σε ψηφιακές πλατφόρμες από σήμερα και να αναμένουν περαιτέρω ανακοινώσεις για το άλμπουμ που θα ολοκληρωθεί ή θα παρουσιαστεί στις 18 Σεπτεμβρίου, όπως φαίνεται από τη σχετική προειδοποίηση της ομάδας.

Στοιχείο Περιγραφή Single Venceremos Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/07/2026 Σκηνοθεσία video Adam Barker Παραγωγή ήχου Alex Karametis (Magnanimous-X Studio) Μίξη & mastering Jacob Hansen (Hansen Studios, Δανία)

Η επιλογή διεθνών συνεργατών και υψηλής τεχνικής ποιότητας παραγωγής καθιστά το εγχείρημα σημαντικό για την τοπική πολιτιστική οικονομία, καθώς ενισχύει την προβολή των Ιωαννίνων και δείχνει την ικανότητα της πόλης να συμμετέχει σε διεθνείς μουσικές ροές.

Επιπτώσεις για το κοινό: αυξημένο ενδιαφέρον για μελλοντικές εμφανίσεις, πιθανή προβολή της περιοχής σε διεθνές επίπεδο και ενίσχυση του τοπικού μουσικού οικοσυστήματος.