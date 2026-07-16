Συνελήφθη μέλος σπείρας τηλεφωνικών απάτων που δράστηκαν σε Ιωάννινα και Μέτσοβο

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Αθήνα ως φερόμενο «εισπράκτορα» συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε Ιωάννινα και Μέτσοβο, με συνολική λεία πάνω από <strong>270.000 ευρώ</strong>.

Εισαγωγή

Στην Αθήνα συνελήφθη, σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, άνδρας που κατηγορείται ότι λειτουργούσε ως εισπράκτορας σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τηλεφωνικά πολίτες σε Ιωάννινα και Μέτσοβο. Η υπόθεση αφορά σειρά απατών με λεία που υπερβαίνει τα 270.000 ευρώ και στόχευε κυρίως ηλικιωμένα θύματα.

Τρόπος δράσης και θύματα

Οι δράστες, σύμφωνα με την περιγραφή της μεθοδολογίας τους, προσποιούνταν υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών ή λογιστές. Με την πρόφαση ότι τα θύματα διατηρούσαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία και όφειλαν να πληρώσουν πρόστιμο, πίεζαν τους ηλικιωμένους να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή σε συνεργούς που εμφανίζονταν ως «αγγελιοφόροι». Μεταξύ των θυμάτων εντοπίστηκαν τέσσερις ηλικιωμένοι: ένας στα Ιωάννινα και τρεις στο Μέτσοβο.

Μηχανισμός: τηλεφωνήματα με προσποίηση φορολογικών ή λογιστικών αρχών.

τηλεφωνήματα με προσποίηση φορολογικών ή λογιστικών αρχών. Τρόπος είσπραξης: παραλαβή χρημάτων και κοσμημάτων από συνεργούς της συμμορίας.

παραλαβή χρημάτων και κοσμημάτων από συνεργούς της συμμορίας. Θύματα: κυρίως ηλικιωμένα άτομα.

Δικογραφία και στοιχεία της σύλληψης

Σε βάρος του συλληφθέντα φέρεται να σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτες κατ' εξακολούθηση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Επισημαίνεται ότι οι αρχές διαπίστωσαν πως υπήρχε σε βάρος του απαγόρευση εισόδου στη χώρα. Η σύλληψη έγινε στην Αθήνα, όπου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρέθηκαν στοιχεία που συνέδεαν τον άνδρα με την οργάνωση.

«Το ρόλο του εισπράκτορα, που έπαιρνε χρήματα και τιμαλφή από τα υπόλοιπα μέλη συμμορίας, που δρούσαν σε Ιωάννινα και Μέτσοβο, φέρεται να είχε ο άντρας που συνέλαβαν στην Αθήνα οι Αρχές.»

Τοπικές επιπτώσεις και προειδοποιήσεις

Η αποκάλυψη της δράσης της συμμορίας εγείρει ανησυχίες για την ευαλωτότητα των ηλικιωμένων στην περιοχή. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων η είδηση επιβάλλει επαγρύπνηση: οι τηλεφωνικές απάτες που χρησιμοποιούν φοβικά σενάρια για οικονομικές επιβαρύνσεις συνεχίζουν να στοχεύουν κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας. Οι Αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην παραδίδουν χρήματα ή κοσμήματα σε άγνωστα πρόσωπα και να επιβεβαιώνουν άμεσα την ταυτότητα των προσώπων που επικαλούνται υπηρεσιακό ρόλο, επικοινωνώντας με τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω επίσημων τηλεφώνων.

Στοιχείο Αριθμός / Πληροφορία Συλλαμβανόμενος 1 (στην Αθήνα) Λεία Πάνω από 270.000 € Θύματα ηλικιωμένα 4 (1 Ιωάννινα, 3 Μέτσοβο) Κατηγορίες Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτες κατ' εξακολούθηση, παραβάσεις νομοθεσίας για αλλοδαπούς

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τοπικοί φορείς και αστυνομία καλούνται να εντείνουν την ενημέρωση των ευάλωτων ομάδων και να ενισχύσουν την επαγρύπνηση, προκειμένου να αποτραπούν ανάλογες ενέργειες στο μέλλον.