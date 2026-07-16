Χιλιάδες πιστοί γέμισαν την ιστορική γειτονιά για την εορτή της Αγίας Μαρίνας

Με κατάνυξη και πλήθος κόσμου η λιτανεία και οι ακολουθίες στην εορτή της Αγίας Μαρίνας — ο ναός αναγεννήθηκε τον 19ο αιώνα χάρη στους Ζωσιμάδες.

Εκατοντάδες πολίτες και επισκέπτες στις εκδηλώσεις της προστάτιδας

Με έντονη συμμετοχή των κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Αγίας Μαρίνης στην ομώνυμη, ιστορική συνοικία των Ιωαννίνων. Οι καμπάνες του περικαλλούς ναού σήμαναν από το απόγευμα και πλήθος πιστών κατέκλυσε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για να παρακολουθήσει τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό και την ακολουθία της λιτανείας.

Η λιτανεία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή φιλαρμονικής, κληρικών και νέων με παραδοσιακές φορεσιές, και η εικόνα της Αγίας εξήλθε στους δρόμους της συνοικίας προς προσκύνημα. Η γιορτή, όπως επιβεβαιώνουν οι τοπικές πηγές, συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια χιλιάδες Γιαννιώτες και επισκέπτες, αναδεικνύοντας τον ιστορικό και κοινωνικό ρόλο της περιοχής στο καλοκαιρινό πρόγραμμα της πόλης.

Η σημερινή λαμπρότητα έχει ιστορικές ρίζες: ο αρχικός ναός υπήρξε ένας από τους πιο επιβλητικούς των Ιωαννίνων, όμως καταστράφηκε δύο φορές, το 1820 και το 1829, κατά τις ένοπλες αναταραχές της εποχής. Ο ναός που βλέπουν οι πιστοί σήμερα ανηγέρθη το 1852 με την υποστήριξη των αδελφών Ζωσιμάδων και αποτελεί τρισυπόστατη, τρίκλιτη βασιλική με στοιχεία ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής.

Η εορτή περιλαμβάνει επίσης ιεροπραξίες την κυρίως ημέρα της εορτής: σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το πρωί θα τελεσθούν Όρθρος και Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ προβλέπεται και ιερό μνημόσυνο προς τιμήν των κτητόρων του ναού.

Κύριες στιγμές : Πανηγυρικός Εσπερινός, λιτανεία της εικόνας, πρωινές ακολουθίες ανήμερα.

: Πανηγυρικός Εσπερινός, λιτανεία της εικόνας, πρωινές ακολουθίες ανήμερα. Στοιχεία ιστορίας : Καταστροφή 1820 και 1829, ανοικοδόμηση 1852 από τους Ζωσιμάδες.

: Καταστροφή 1820 και 1829, ανοικοδόμηση 1852 από τους Ζωσιμάδες. Κοινωνικός αντίκτυπος: Προσέλκυση χιλιάδων κατοίκων και τουριστών, αναβίωση τοπικών εθίμων.

Ώρα Εκδήλωση Απόγευμα Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και λιτανεία 07:00–10:00 (ανήμερα) Όρθρος και Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία 10:00 (ανήμερα) Ιερό Μνημόσυνο των αοιδίμων αδελφών Ζωσιμάδων

Για τους κατοίκους της συνοικίας και των πέριξ περιοχών, η εορτή λειτουργεί ταυτόχρονα ως θρησκευτικό και πολιτιστικό γεγονός: ενισχύει την τοπική ταυτότητα, πυκνώνει την κοινωνική ζωή και προσελκύει επισκέπτες στην παλιά πόλη, με άμεσο όφελος για την εμπορική και επισιτιστική κίνηση στις γειτονικές οδούς. Η διατήρηση των παραδοσιακών στοιχείων —όπως οι στολές και η φιλαρμονική— συμβάλλει στην ανάδειξη της ιστορικής αξίας του ναού και της συνοικίας.

Οι εορτασμοί συνεχίζονται με τις πρωινές ακολουθίες της ανήμερα, ενώ οι τοπικές αρχές και οι εκκλησιαστικοί φορείς καλούν τους πιστούς να σεβαστούν τους χώρους και τα μέτρα τάξης κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.