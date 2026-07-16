Σύλληψη «εισπράκτορα» σε κύκλωμα τηλεφωνικών απάτων με λεία ~€270.000

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Ιωαννίνων εντόπισε και συνέλαβε αλλοδαπό που φέρεται να παρέλαβε χρήματα και τιμαλφή από θύματα σε Ιωάννινα και Μέτσοβο — οι έρευνες συνεχίζονται για τους συνεργούς.

Επιχείρηση της Δίωξης οδήγησε στη σύλληψη

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, για συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες τηλεφωνικά. Ο συλληφθείς κατηγορείται ότι είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα», δηλαδή παραλάμβανε από τα θύματα χρήματα και τιμαλφή που προηγουμένως αποσπούσαν οι συνεργοί του.

Ο άνδρας εντοπίστηκε σε περιοχή της Αθήνας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για απάτες κατ’ εξακολούθηση και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε επίσης ότι υπήρχε σε βάρος του απαγόρευση εισόδου στη χώρα. Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων και οι έρευνες προχωρούν για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης.

Μέθοδος και θύματα

Η συμμορία προσέγγιζε πολίτες τηλεφωνικά, υποδυόμενη φοροτεχνικούς ή υπαλλήλους εφορίας και ισχυριζόταν ότι οι πολίτες διατηρούσαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία και έπρεπε να πληρώσουν πρόστιμα. Με αυτό το πρόσχημα οι δράστες έπειθαν ιδιώτες να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα σε συνεργό που μετέφερε τα αντικείμενα στον «εισπράκτορα».

Οι καταγγελλόμενες απάτες έλαβαν χώρα στις 10 Ιουλίου και αφορούν τέσσερα θύματα (ηλικιωμένα άτομα): ένα στην πόλη των Ιωαννίνων και τρία στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου. Η αστυνομία εκτιμά ότι η συνολική λεία του κυκλώματος ανέρχεται σε περίπου €270.000.

Ημερομηνία περιστατικών: 10 Ιουλίου

10 Ιουλίου Αριθμός θυμάτων: 4 (ηλικιωμένα άτομα)

4 (ηλικιωμένα άτομα) Περιοχές: Ιωάννινα, Μέτσοβο

Ιωάννινα, Μέτσοβο Κατασχέσεις: €1.570 και ένα χρυσό δαχτυλίδι

Τοπικές επιπτώσεις και προειδοποίηση

Η υπόθεση αναδεικνύει την επιθετικότητα των απατεώνων σε βάρος ευπαθών ομάδων στην περιοχή. Για κατοίκους των Ιωαννίνων και της ορεινής Ηπείρου η περίπτωση αποτελεί υπενθύμιση να μην εμπιστεύονται αιφνίδιες τηλεφωνικές απαιτήσεις για πληρωμές και να επικοινωνούν απευθείας με τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν παράσχουν χρήματα ή κοσμήματα.

Στοιχείο Πληροφορία Ρόλος συλληφθέντα «Εισπράκτορας» — παραλαβή χρημάτων/τιμαλφών Κατασχεθέν €1.570, ένα χρυσό δαχτυλίδι Κατηγορίες Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτες κατ’ εξακολούθηση, παραβ. νομοθεσίας αλλοδαπών Δικαστική διαδικασία Παραπομπή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος και για να ελέγξουν πιθανές συνδέσεις με άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην περιοχή. Οι πολίτες καλούνται να αναφέρουν αμέσως ύποπτες κλήσεις ή έκτακτες απαιτήσεις για χρηματικές καταβολές στην αστυνομία.