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Πολιτισμός Ιωάννινα Ιωάννινα

Εγκαίνια στο Κάστρο: Παραδίδονται το Τζαμί Καλούτσιανης και το Οθωμανικό Λουτρό

Δύο κεντρικά οθωμανικά μνημεία των Ιωαννίνων ανοίγουν ξανά στο κοινό μετά από έργα αποκατάστασης, με τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Από Φώτιος Τζωρτζάκης Ανταποκριτής IA στα Ιωάννινα

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Εγκαίνια στο Κάστρο: Παραδίδονται το Τζαμί Καλούτσιανης και το Οθωμανικό Λουτρό
©Εικονογράφηση AI Φώτιος Τζωρτζάκης / showtimecy.com

Στην καρδιά του ιστορικού χώρου των Ιωαννίνων παραδίδονται για το κοινό δύο σημαντικές παρεμβάσεις πολιτιστικής κληρονομιάς: το Τζαμί Καλούτσιανης και το Οθωμανικό Λουτρό που βρίσκεται στο Κάστρο. Τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή και θα τελεστούν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαρύτητα των έργων για την προστασία των μνημείων της πόλης.

Τι παραδόθηκε και ποιος το χρηματοδότησε

Και τα δύο μνημεία επαναπροσεγγίστηκαν μέσω εκτεταμένων εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης. Τα έργα υλοποιήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, με χρηματοδότηση που προέρχεται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Η αναστήλωση αποσκοπεί τόσο στη διατήρηση των κατασκευαστικών και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών όσο και στη δυνατότητα δημόσιας επίσκεψης και εκπαίδευσης.

Χρονοδιάγραμμα των εγκαινίων

ΏραΕκδήλωση
10:45Εγκαίνια του Τζαμιού Καλούτσιανης
11:45Εγκαίνια του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο

Τοπικές επιπτώσεις και σημασία

Η επαναλειτουργία αυτών των χώρων προσθέτει σημεία ενδιαφέροντος στη διαδρομή για επισκέπτες και κατοίκους, ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα των Ιωαννίνων και αναδεικνύει την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης. Η ενοποίηση τέτοιων μνημείων στην επισκέψιμη πολιτιστική περιήγηση αναμένεται να στηρίξει και τοπικές επιχειρήσεις στον ευρύτερο πυρήνα της πόλης, ιδιαίτερα τη χειμερινή και την ανοιξιάτικη σεζόν.

  • Διατήρηση κληρονομιάς: ενίσχυση της προστασίας δομικών στοιχείων και αυθεντικών στοιχείων.
  • Προσβασιμότητα: επισκέψιμοι χώροι που εμπλουτίζουν την πολιτιστική διαδρομή στο Κάστρο.
  • Τοπικός αντίκτυπος: προσέλκυση επισκεπτών και εκπαιδευτικές δυνατότητες για σχολεία και ερευνητές.

Η παρουσία υψηλού βαθμού της πολιτείας στα εγκαίνια λειτουργεί και ως μήνυμα για τη συνέχεια των επενδύσεων στην προστασία μνημείων και την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης των Ιωαννίνων. Οι εργασίες και η τελική μορφή των χώρων θα κριθούν, όπως συνηθίζεται, από τους επισκέπτες και τους ειδικούς αποκατάστασης, ενώ η τοπική κοινωνία αναμένει τη λειτουργία τους ως πόλο πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Πρακτικές πληροφορίες για τους πολίτες και τους επισκέπτες — ώρες λειτουργίας, όροι επίσκεψης και εκπαιδευτικά προγράμματα — αναμένονται να ανακοινωθούν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων τις επόμενες ημέρες.

Φώτιος Τζωρτζάκης, Ανταποκριτής Show Time CY — Ιωάννινα

Σχετικά θέματα αποκατάσταση Κάστρο Μνημεία πολιτισμός

Πηγές

Φώτιος Τζωρτζάκης
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