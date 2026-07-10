Ανοίγει στη Λάρισα «Food Market» όπου όλα πωλούνται με 1 ευρώ — Αντιδράσεις και ερωτήματα

Στο κέντρο της Λάρισας ξεκίνησε λειτουργία δίώροφου καταστήματος όπου επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα πωλούνται στην ενιαία τιμή του ενός ευρώ. Η πρωτοβουλία προσελκύει καταναλωτές από την πόλη και γειτονικούς νομούς, ενώ ο Εμπορικός Σύλλογος εκφράζει επιφυλάξεις για βιωσιμότητα και ασφάλεια.

Νέος παίκτης στην τοπική αγορά με ενιαία τιμή το 1€

Στην καρδιά της Λάρισας άνοιξε πρόσφατα ένα διώροφο κατάστημα τροφίμων που λειτουργεί με ενιαίο τιμοκατάλογο: όλα τα είδη πωλούνται με 1 ευρώ. Στα ράφια εμφανίζονται τόσο προϊόντα επώνυμων μαρκών ευρείας κατανάλωσης όσο και είδη ιδιωτικής ετικέτας, καλύπτοντας κατηγορίες από τρόφιμα και αναψυκτικά έως κατεψυγμένα, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και υλικά καθαρισμού.

Η ανταπόκριση του κοινού χαρακτηρίζεται από την επιχείρηση ως άμεση και ευρεία, με επισκέπτες όχι μόνο από τη Λάρισα αλλά και από γειτονικές πόλεις, όπως τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. Από το εμπόριο ωστόσο εκφράζονται επιφυλάξεις όσον αφορά τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης λειτουργίας με τέτοια τιμολογιακή πολιτική και την προέλευση των προϊόντων.

«σημείο των καιρών»

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, αποδέχθηκε ότι η κίνηση εξατομικεύει την οικονομική πίεση που υφίστανται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα «σημείο των καιρών». Παράλληλα, ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα του μοντέλου και για την ασφάλεια των τροφίμων, υπογραμμίζοντας την πιθανότητα εισαγωγών από τρίτες χώρες ως στοιχείο που εξηγεί τις ασυνήθιστα χαμηλές τιμές.

Τι σημαίνει για τους καταναλωτές και το τοπικό εμπόριο

Για τους καταναλωτές, ένα τέτοιο κατάστημα μπορεί να προσφέρει άμεση ελάφρυνση στον μηνιαίο προϋπολογισμό, ειδικά για νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω ακρίβειας. Ωστόσο, ανοίγει παράλληλα ερωτήματα που αφορούν:

τη ασφάλεια και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων,

των προϊόντων, τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών πρακτικών που επιτρέπουν τόσο χαμηλές τιμές,

των επιχειρηματικών πρακτικών που επιτρέπουν τόσο χαμηλές τιμές, την επίδραση στον τοπικό ανταγωνισμό και τις υπάρχουσες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Στελέχη της τοπικής αγοράς επισημαίνουν ότι εάν οι πολύ χαμηλές τιμές οφείλονται σε παράλληλες εισαγωγές ή σε άλλες οδούς διάθεσης προϊόντων με μικρότερη διασφάλιση ποιότητας, τότε οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των καταναλωτών και για την έντιμη αγορά είναι υπαρκτοί.

Στοιχεία λειτουργίας και προοπτικές

Η πρωτοβουλία παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα συνεργασίας Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών. Οι ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τις αναφορές, εξετάζουν ήδη πιθανή επέκταση σε άλλες περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, ανάλογα με την ανταπόκριση και τη σταθερότητα της ζήτησης.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Τοποθεσία Κέντρο Λάρισας Μορφή καταστήματος Διώροφο Τιμολόγηση Όλα τα είδη: 1 ευρώ Κατηγορίες προϊόντων Τρόφιμα, αναψυκτικά, κατεψυγμένα, προσωπική φροντίδα, καθαριστικά

Αν και το εγχείρημα δηλώνει ότι προσφέρει γνωστές μάρκες σε πολύ χαμηλές τιμές, ο εμπορικός κόσμος εμφανίζεται επιφυλακτικός σχετικά με τη συνέπεια αυτού του προσφερόμενου κόστους στο χρόνο και την προέλευση των προϊόντων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Να ελέγχουν τις ημερομηνίες λήξης και την επισήμανση των προϊόντων πριν την αγορά.

Σε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση, να ζητούν αποδείξεις ή πληροφορίες από το κατάστημα.

Να συγκρίνουν τιμές και ποιότητα με τα παραδοσιακά σούπερ μάρκετ για να αξιολογήσουν την πραγματική ωφέλεια.

Η λειτουργία του καταστήματος έχει ήδη προκαλέσει δημόσιο διάλογο στη Λάρισα για το πώς η τοπική αγορά προσαρμόζεται στην κρίση κόστους ζωής και ποιοι πρέπει να είναι οι κανόνες που θα προασπίζουν τους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις. Ο τελικός κριτής θα είναι οι ίδιοι οι καταναλωτές και η διάρκεια που θα επιδείξει η επιλογή τους προς το νέο μοντέλο.

Η επιτυχία ή η αποτυχία του εγχειρήματος θα αξιολογηθεί το επόμενο διάστημα, καθώς θα διαφανεί αν το μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει με βιώσιμο τρόπο χωρίς να δημιουργεί ρήγματα στην τοπική αγορά ή κινδύνους για την ασφάλεια των προϊόντων.

Ρεπορτάζ από τη Λάρισα.