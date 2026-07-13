Απόγονοι ανταλλάξιμων επισκέφθηκαν τα Σέρβια αναζητώντας ρίζες

Ομάδα επισκεπτών από την Τουρκία βρέθηκε στα Σέρβια την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ξεναγήθηκε στο εμβληματικό «Τουρκικό Σχολείο» και αναζήτησε τα ίχνη των προγόνων της, όπως μετέφερε ο δήμαρχος Χρήστος Ελευθερίου.

Επίσκεψη και ξενάγηση σε ιστορικό κτήριο

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου ομάδα επισκεπτών από την Τουρκία, απογόνων ανθρώπων που ανταλλάχθηκαν κατά το παρελθόν, επισκέφθηκε τα Σέρβια και πραγματοποίησε ξενάγηση στο κτίριο γνωστό ως «Τουρκικό Σχολείο», που αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική ιστορία.

Στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Χρήστος Ελευθερίου ανέφερε τη συγκίνηση που προκάλεσε η επίσκεψη και τόνισε ότι τέτοιες συναντήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες μνήμης και σεβασμού. Η επίσκεψη χαρακτηρίστηκε απρόσμενη και μη προγραμματισμένη, ωστόσο είχε έντονο συμβολισμό για τους επισκέπτες και την τοπική κοινωνία.

Σημασία για την τοπική κοινότητα

Η παρουσία απογόνων ανταλλάξιμων στην πόλη αναδεικνύει την πολλαπλή διάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς: το κτίριο του «Τουρκικού Σχολείου» στέκει ως φυσικό τεκμήριο των ιστορικών σχέσεων της περιοχής, ενώ η αναζήτηση οικογενειακών ριζών υπενθυμίζει την ανθρώπινη διάσταση των ιστορικών μετακινήσεων. Η επίσκεψη ενισχύει την προβολή των Σερβίων ως τόπου με ζωντανή μνήμη και προσφέρει ευκαιρίες για μελλοντικές επαφές και συνεργασίες με κοινότητες του εξωτερικού.

Ημερομηνία επίσκεψης: 10 Ιουλίου

10 Ιουλίου Τοποθεσία ξενάγησης: «Τουρκικό Σχολείο», Σέρβια

«Τουρκικό Σχολείο», Σέρβια Προέλευση επισκεπτών: Τουρκία (απόγονοι ανταλλάξιμων)

«Οι ρίζες δεν είναι σύνορα. Είναι γέφυρες. Και οι γέφυρες έχουν αξία όταν πάνω τους συναντιούνται άνθρωποι», σημείωσε ο δήμαρχος Χρήστος Ελευθερίου.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται επίσης ότι η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια της διεθνούς επαφής που είχε ξεκινήσει με την επίσκεψη του δημάρχου του Ντεβελί στο Δήμο Σερβίων το 2019. Η αμοιβαία ανταλλαγή επισκέψεων και η διατήρηση της επικοινωνίας με κοινότητες του Πόντου και της Μικρασίας μνημονεύονται ως στόχος που εκφράστηκε από τον τοπικό φορέα.

Σημείο Πληροφορία Ημερομηνία 10 Ιουλίου Κτίριο «Τουρκικό Σχολείο» Αναφορά Ανακοίνωση δήμου (Χρήστος Ελευθερίου)

Για τους κατοίκους των Σερβίων, τέτοιες επισκέψεις σημαίνουν αυξημένη προβολή των τοπικών μνημείων και έναν επιπλέον λόγο για τη φροντίδα και ανάδειξη χώρων που μεταφέρουν ιστορικές μνήμες. Παράλληλα, ενδέχεται να ανοίξουν δίαυλοι πολιτιστικής συνεργασίας, εκπαιδευτικών δράσεων και τοπικού τουρισμού που στηρίζεται στην ιστορική μνήμη.

Η τοπική διοίκηση και οι φορείς πολιτισμού έχουν πλέον την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τέτοιες επαφές για να ενισχύσουν την προστασία και την ανάδειξη μνημείων, καθώς και για να σχεδιάσουν δράσεις που θα διευκολύνουν ανταλλαγές και επισκέψεις με κοινότητες από τον χώρο του Πόντου και της Μικρασίας.