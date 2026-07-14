Ο Β. Χαραλαμπόπουλος φέρνει ξανά στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης τον κλασικό «Υπηρέτη»

Η δημοφιλής παραγωγή του Κάρλο Γκολντόνι με την υπογραφή του Γιάννη Κακλέα και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο παρουσιάζεται στην Κοζάνη την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Θέατρο στο ύπαιθρο της Κοζάνης με γνωστή υπογραφή

Την Τρίτη 14 Ιουλίου το Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μ. Θεοδωράκης» φιλοξενεί την παράσταση «Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων», έργο του Κάρλο Γκολντόνι, στην ανανεωμένη παραγωγή της φετινής μεγάλης θερινής περιοδείας. Η παράσταση, που σημείωσε περσινά πανελλαδικά sold out, επανέρχεται με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον ρόλο του Τρουφαλντίνου και σκηνοθετική επιμέλεια του Γιάννη Κακλέα.

«Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων»

Η επιλογή της παραγωγής να συνεχίσει την περιοδεία στην περιφέρεια δίνει στην Κοζάνη την ευκαιρία να δει μια παράσταση που συνδυάζει κλασικό κείμενο με σύγχρονη θεατρική γλώσσα: έντονος σωματικός ρυθμός, στοιχεία commedia dell’arte και φαρσική δομή που σχολιάζει, με χιούμορ, κοινωνικές ανισότητες.

Στην παράσταση πρωταγωνιστεί επίσης η Φαίη Ξυλά, ενώ ο συνολικός θίασος περιγράφεται ως καλοκουρδισμένος, διατηρώντας σταθερό ρυθμό μεταξύ σωματικής κωμωδίας και μεταμφιέσεων. Η σκηνοθετική προσέγγιση του Γ. Κακλέα βάζει έμφαση στην ενέργεια και στην άμεση επαφή με το κοινό, κάτι που ταιριάζει στο υπαίθριο πλαίσιο του θεάτρου της Ποντοκώμης.

Ημερομηνία: Τρίτη 14 Ιουλίου

Τρίτη 14 Ιουλίου Χώρος: Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μ. Θεοδωράκης» (Κοζάνη)

Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μ. Θεοδωράκης» (Κοζάνη) Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας

Γιάννης Κακλέας Κύριος ρόλος: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Για τους κατοίκους της περιοχής η παρουσία μιας παραγωγής με αναγνωρίσιμο πρωταγωνιστή σηματοδοτεί ευκαιρία πολιτιστικής ζωής εκτός των κεντρικών αστικών κέντρων. Η παράσταση απευθύνεται σε ευρύ κοινό: συστήνεται για οικογένειες και θεατές που αναζητούν θερινή πολιτιστική έξοδο με ζωντανή, διασκεδαστική θεατρική εμπειρία. Η υπαίθρια μορφή της παράστασης απαιτεί προσοχή στις κλιματολογικές συνθήκες και στην έγκαιρη προσέλευση για καλύτερες θέσεις, ειδικά σε δείγματα που γίνονται sold out.

Στοιχείο Πληροφορία Τίτλος Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων Συγγραφέας Κάρλο Γκολντόνι Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας Κύριος ηθοποιός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος Χώρος Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μ. Θεοδωράκης» Ημερομηνία 14 Ιουλίου

Τοπικά θεατρικά δρώμενα όπως αυτό ενισχύουν την πολιτιστική ατζέντα του καλοκαιριού στην Κοζάνη και υποστηρίζουν την προσέλευση θεατών από όμορους δήμους. Συνιστάται έγκαιρη ενημέρωση για ώρες έναρξης και προμηθεία εισιτηρίων, καθώς η παραγωγή έχει ιστορικό μεγάλης ζήτησης σε άλλες πόλεις της περιφέρειας.

Η παράσταση αναδεικνύει το διαχρονικό περιεχόμενο του έργου του Γκολντόνι, διατηρώντας κωμικό χαρακτήρα αλλά και κοινωνικό σχολιασμό, στοιχεία που πιθανόν να κάνουν την έξοδο στο υπαίθριο θέατρο μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές των ημερών για τους κατοίκους της περιοχής.