Αίθριος καιρός σήμερα στην Κοζάνη — θερμοκρασίες 22–30°C και ελαφρύς βόρειος άνεμος

Σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, ο νομός Κοζάνης θα έχει γενικά αίθριο καιρό με θερμοκρασίες από 22°C έως 30°C, υγρασία γύρω στο 70% και ασθενείς ανέμους. Το υψόμετρο επηρεάζει τις τοπικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας.

Γενική εικόνα

Στον νομό Κοζάνης επικρατεί σήμερα γενικά αίθριος καιρός με μέγιστες τιμές που τοπικά φτάνουν τα 30°C και ελάχιστες κοντά στους 22°C. Η αίσθηση της θερμοκρασίας αναφέρεται στο 21°C για το κεντρικό αστικό ιστό, ενώ η υγρασία διατηρείται γύρω στο 70% και ο άνεμος είναι ασθενής, από βόρεια κατεύθυνση, με ένταση περίπου 2 km/h.

Οι τοπικές διαφορές σχετίζονται με το υψόμετρο: περιοχές σε μεγαλύτερο ύψος εμφανίζουν συνήθως 2–3°C χαμηλότερες τιμές σε σχέση με πεδινές ζώνες, όπως επισημαίνεται για τη Σιάτιστα (900 μ.). Αυτή η μεταβλητότητα είναι σημαντική για όσους σχεδιάζουν δραστηριότητες σε ορεινά σημεία του νομού.

Καιρικά στοιχεία ανά πόλη

Πόλη/Περιοχή Θερμοκρασία (°C) Αίσθηση Κοζάνη (πόλη) 22–30°C 21°C Πτολεμαΐδα 23–31°C 22°C Σέρβια 24–32°C 23°C Βελβεντό 25–33°C 24°C Σιάτιστα 20–28°C 19°C

Περισσότερα δεδομένα και πρακτικές επισημάνσεις

Η ορατότητα αναφέρεται στα 10.0 χλμ., στοιχείο που διευκολύνει τις μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο του νομού. Σύμφωνα με την πρόγνωση, τοπικά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχοπτώσεων σε ορισμένες περιοχές — για την ώρα όμως η κύρια εικόνα παραμένει ξηρή και ηλιόλουστη.

Λόγω της υψηλής υγρασίας γύρω στο 70% , η αίσθηση δροσιάς μπορεί να διαφέρει στη σκιά και στον ανοιχτό χώρο.

, η αίσθηση δροσιάς μπορεί να διαφέρει στη σκιά και στον ανοιχτό χώρο. Στα ορεινά (π.χ. Σιάτιστα ) προτιμώνται ελαφρές ζακέτες για τις βραδινές ώρες, καθώς οι θερμοκρασίες είναι κατά 2–3°C χαμηλότερες.

) προτιμώνται ελαφρές ζακέτες για τις βραδινές ώρες, καθώς οι θερμοκρασίες είναι κατά 2–3°C χαμηλότερες. Για τις βραδινές μετακινήσεις διατηρείται καλή ορατότητα, όμως οι οδηγοί να προσέχουν σε τοπικές διακυμάνσεις του καιρού.

Η πενταήμερη τάση που δημοσιεύεται στην πρόβλεψη δείχνει διατήρηση της ηλιόλουστης εικόνας με αύξηση θερμοκρασιών προς το τέλος της περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι το καλοκαιρινό κύμα θα παραμείνει κυρίαρχο, επιβαρύνοντας τις εξωτερικές εργασίες και τις εκδηλώσεις αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης.

Συμβουλές για κατοίκους και επισκέπτες

Προγραμματίστε υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.

Φροντίστε για επαρκή ενυδάτωση και προστασία από τον ήλιο για όσους εργάζονται ή κινούνται στην ύπαιθρο.

Σε εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους, προετοιμαστείτε για μικρές τοπικές διακυμάνσεις και ελέγξτε τις ενημερώσεις του μετεωρολογικού δελτίου.

Η τοπική ενημέρωση παραμένει κρίσιμη για τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και την ασφάλεια των πολιτών. Για αλλαγές στην εξέλιξη του καιρού, οι δημότες μπορούν να συμβουλεύονται τα επίσημα δελτία και τις ενημερώσεις των τοπικών μέσων.

Σταμάτης Πολίτης — Ανταποκριτής, Show Time CY, Κοζάνη.