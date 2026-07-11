Αναταραχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης μετά την αντικατάσταση της Ε. Παπαδοπούλου

Η αλλαγή στην προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης και ο τρόπος που πραγματοποιήθηκε πυροδοτούν σχόλια για έλλειμμα επικοινωνίας και συντονισμού στην ομάδα της δημοτικής αρχής.

Αλλαγή στην προεδρία και αντιδράσεις στη δημοτική ομάδα

Η αντικατάσταση της Ε. Παπαδοπούλου από τον Γ. Ευκολίδη στη θέση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης ολοκληρώθηκε πρόσφατα και, όπως πληροφορούμαστε, έχει προκαλέσει εσωτερικές εντάσεις στην παράταξη που διοικεί τον δήμο. Το στοιχείο που ξεχωρίζει δεν είναι μόνον η αλλαγή στο αξίωμα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο φέρεται ότι πραγματοποιήθηκε, που έχει αφήσει απογοητευμένη την πρώην πρόεδρο.

Πηγές από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης αναφέρουν ότι ο Δήμαρχος Ι. Κοκκαλιάρης δεν προχώρησε σε προσωπική συνάντηση με την Ε. Παπαδοπούλου πριν την απόφαση. Πρόκειται, όπως επισημαίνεται, για μια κίνηση που στερεί από τη διαδικασία το στοιχείο του τυπικού απολογισμού και της στοιχειώδους επικοινωνίας όταν ένας αιρετός αποχωρεί από κορυφαία θεσμική θέση.

Η εικόνα που διαμορφώνεται εντός της δημοτικής ομάδας είναι ότι όλο και περισσότερα στελέχη αισθάνονται πως δεν συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις και δεν καλούνται να συνεισφέρουν όπως στην αρχή της θητείας. Η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας αναφέρεται ως βασικό ζήτημα από αρκετούς αξιωματούχους της παράταξης, ακόμη και από όσους δεν διατηρούν προσωπικές διαφορές με τη δημοτική ηγεσία.

Κεντρικό ζήτημα: αίσθηση αποκλεισμού στελεχών από τη λήψη αποφάσεων.

αίσθηση αποκλεισμού στελεχών από τη λήψη αποφάσεων. Πολιτικό αντίκτυπο: διάχυτες ανησυχίες για τη συνοχή της δημοτικής ομάδας.

διάχυτες ανησυχίες για τη συνοχή της δημοτικής ομάδας. Επικοινωνιακό κενό: έλλειψη προσωπικών συζητήσεων πριν από σημαντικές αλλαγές.

Στις δημόσιες εμφανίσεις ο Δήμαρχος φαίνεται να διατηρεί τον ίδιο κύκλο συνεργατών, με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Κ. Βόμβα να συμμετέχει συχνά δίπλα του. Ωστόσο, η εικόνα αυτή αντιπαραβάλλεται με δηλώσεις και σχόλια από άλλους δημοτικούς συμβούλους που εκφράζουν την έντονη δυσφορία τους για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας.

Ονόματα Σημείωση από την πηγή Ι. Ιωανννίδης βρίσκεται εκτός στενού κύκλου Κ. Κουρού βρίσκεται εκτός στενού κύκλου Ν. Παπαδόπουλος βρίσκεται εκτός στενού κύκλου Π. Παπακωσταντίνου βρίσκεται εκτός στενού κύκλου

Η μεταβολή αυτή εγείρει ερωτήματα για τη μεθοδολογία λήψης αποφάσεων στην τοπική διοίκηση και για το αν η δημοτική πλειοψηφία μπορεί να διατηρήσει την απαιτούμενη λειτουργική συνοχή ενόψει των υποχρεώσεων της επόμενης περιόδου. Η πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία και το κλίμα στην ομάδα επιρρίπτεται καταρχάς στη δημοτική ηγεσία, σύμφωνα με τον προβληματισμό που διατυπώνεται σε κύκλους της παράταξης.

Για τους κατοίκους της Κοζάνης η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί πιθανές αλλαγές στον τρόπο που σχεδιάζονται και υλοποιούνται έργα και υπηρεσίες, καθώς η εσωτερική συνοχή και ο συντονισμός επηρεάζουν άμεσα την αποτελεσματικότητα της τοπικής διοίκησης. Η επόμενη περίοδος θα δείξει αν οι δομές λειτουργίας θα επανέλθουν σε πιο συμμετοχική βάση ή αν οι εντάσεις θα ενταθούν.