Κοζάνη: Διακοπή εργασιών στην πλατεία Αλώνια μετά τον εντοπισμό οστών και κεραμικών

Εργασίες ανάπλασης στην πλατεία Αλώνια σταμάτησαν όταν βρέθηκαν πιθανώς ανθρώπινα οστά και θραύσματα κεραμικών. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης προχωρά σε αρχαιολογική διερεύνηση για να εκτιμηθεί η έκταση και η χρονολόγηση των ευρημάτων.

Στάση εργασιών και αρχαιολογική διερεύνηση

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάπλασης στην πλατεία Αλώνια της Κοζάνης εντοπίστηκαν «ανθρώπινα(;) οστά» και κεραμικά ευρήματα, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων. Ως αποτέλεσμα, οι παρεμβάσεις στο σημείο έχουν διακοπεί μέχρι νεωτέρας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη αρχαιολογική διερεύνηση και οριοθέτηση της περιοχής.

Σύμφωνα με τα αποκλειστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το kozan.gr, στο χώρο υπάρχουν σπασμένα αγγεία και όστρακα — όρος που χρησιμοποιείται για τα θραύσματα κεραμικών. Το ενδεχόμενο που εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι τα ευρήματα να σχετίζονται με βυζαντινό νεκροταφείο.

«Στο σημείο φαίνεται να υπάρχουν σπασμένα αγγεία κι όστρακα… εξετάζεται το ενδεχόμενο τα ευρήματα να συνδέονται με βυζαντινό νεκροταφείο.» — kozan.gr

Τι ακολουθεί και ποιοι εμπλέκονται

Οι εργασίες γίνονταν υπό την επίβλεψη αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης. Μετά τον εντοπισμό των ευρημάτων, θα ακολουθήσει η αρχαιολογική διερεύνηση και, εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη αρχαιοτήτων, προβλέπεται να γίνει σωστική ανασκαφή για να εκτιμηθεί η έκταση και η σημασία των ευρημάτων.

Διακοπή των εργασιών ανάπλασης στην πλατεία Αλώνια.

Αρχαιολογική διερεύνηση και οριοθέτηση του χώρου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

Πιθανή σωστική ανασκαφή αν επιβεβαιωθούν αρχαιότητες.

Η εξέλιξη του θέματος θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα του έργου ανάπλασης, καθώς και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση του ευρήματος. Σε κάθε περίπτωση, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί νομική και διοικητική υποχρέωση και συχνά οδηγεί σε τροποποιήσεις έργων υποδομών όταν προκύπτουν αρχαιολογικά ευρήματα.

Τοπικές επιπτώσεις

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής η αναστολή των εργασιών σημαίνει πιθανές καθυστερήσεις στο έργο ανάπλασης που αφορούν προσβασιμότητα, εργασίες υποδομής και χρονοδιάγραμμα παράδοσης του αναβαθμισμένου δημόσιου χώρου. Επιπλέον, αν τα ευρήματα επιβεβαιώσουν σημαντικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον, είναι πιθανό η περιοχή να τύχει ιδιαίτερης μελέτης και διατήρησης, με αντίστοιχες συνέπειες στον τρόπο και στο χρόνο υλοποίησης των αρχικών σχεδίων.

Οι αρμόδιοι φορείς και οι υπηρεσίες του δήμου θα ενημερώσουν για τις επόμενες ενέργειες, καθώς και για τυχόν προσωρινά κυκλοφοριακά ή χωροταξικά μέτρα που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης.

Θέμα Τρέχουσα κατάσταση Εργασίες ανάπλασης Διακοπή Επίβλεψη Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης Πιθανή επόμενη ενέργεια Αρχαιολογική διερεύνηση / Σωστική ανασκαφή (αν επιβεβαιωθούν αρχαιότητες)

Η παρακολούθηση των εξελίξεων είναι σημαντική για τους κατοίκους της Κοζάνης, τόσο όσον αφορά την προστασία της τοπικής ιστορικής κληρονομιάς όσο και την πρακτική επίπτωση στα έργα του δημόσιου χώρου. Το θέμα θα παρακολουθείται στενά και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα της διερεύνησης.