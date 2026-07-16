Ο Γιάννης Κότσιρας στη Ποντοκώμη: μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού στο «Μίκης Θεοδωράκης»

Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 21:30 ο σπουδαίος ερμηνευτής εμφανίζεται στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μίκης Θεοδωράκης», σε μια βραδιά που διοργανώνει ο σύλλογος «Ποντοκώμη 1923» για τα 30 χρόνια καριέρας.

Συναυλία με πανελλήνιο όνομα στο τοπικό θεατρικό χώρο

Ο γνωστός ερμηνευτής Γιάννης Κότσιρας θα εμφανιστεί το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μίκης Θεοδωράκης». Η συναυλία ξεκινά στις 21:30 και διοργανώνεται από τον τοπικό σύλλογο «Ποντοκώμη 1923», με αφορμή τα 30 χρόνια του καλλιτέχνη στη δισκογραφία.

«Γιάννη Κότσιρα - Ποντοκώμη!»

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Παναγιώτης Δαμιανίδης, απηύθυνε δημόσια πρόσκληση μέσω της κάμερας του kozani.tv, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παρακολουθήσουν το καλοκαιρινό ραντεβού του συλλόγου. Η διοργάνωση προβλέπεται να προσελκύσει κοινό από την Ποντοκώμη αλλά και από τις κοντινές πόλεις της περιοχής.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινότητα

Η εμφάνιση ενός καλλιτέχνη με την αναγνωρισιμότητα του κ. Κότσιρα σε τοπικό ανοιχτό θέατρο έχει πολλαπλά οφέλη: ενισχύει την πολιτιστική δραστηριότητα της Ποντοκώμης, προσελκύει επισκέπτες που μπορούν να στηρίξουν την τοπική εστίαση και μικρή επιχειρηματικότητα και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την έναρξη της τουριστικής περιόδου στην κοινότητα. Ο σύλλογος «Ποντοκώμη 1923» τοποθετεί τη συναυλία στο πλαίσιο των ετήσιων πολιτιστικών του δράσεων, που έχουν σταθερό κοινό στην περιοχή.

Πρακτικές πληροφορίες

Η συναυλία πραγματοποιείται το Σάββατο 18 Ιουλίου, ώρα 21:30 .

. Χώρος: Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μίκης Θεοδωράκης» .

. Προπώληση εισιτηρίων: υπάρχουν σημεία προπώλησης στην Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα και την Ποντοκώμη (λεπτομέρειες αναφέρονται από τους διοργανωτές σε σχετική ανάρτηση).

Στοιχείο Πληροφορία Καλλιτέχνης Γιάννης Κότσιρας Ημερομηνία Σάββατο 18 Ιουλίου Ώρα 21:30 Χώρος Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μίκης Θεοδωράκης» Διοργανωτής Σύλλογος «Ποντοκώμη 1923»

Οι κάτοικοι που σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία συνιστάται να ενημερωθούν για τα σημεία προπώλησης εισιτηρίων στην περιοχή τους και για τυχόν οργανωμένα μέτρα πρόσβασης και στάθμευσης την ημέρα της εκδήλωσης. Η παρουσία σημαντικού κοινού σε μικρότερες τοπικές σκηνές απαιτεί συχνά σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών σε μετακίνηση και εξυπηρέτηση.

Η συναυλία εντάσσεται στο κύμα θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κύρια μουσικά γεγονότα της περιοχής τις επόμενες εβδομάδες.

Ανακοίνωση και κάλεσμα από τον πρόεδρο του συλλόγου μεταδόθηκαν μέσω του ιστοτόπου kozani.tv και της κάμεράς του.