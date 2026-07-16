Στην Πτολεμαΐδα η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε.: παρουσιάζει επενδύσεις και πρόοδο στη δίκαιη μετάβαση

Η εκδήλωση της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. στο Δημαρχείο Πτολεμαΐδας στις 23 Ιουλίου θα αναδείξει έργα αποκατάστασης, διαθέσιμες εκτάσεις και την πρώτη μεγάλη επένδυση σε πρώην λιγνιτικά πεδία.

Εκδήλωση για την «Δίκαιη Μετάβαση» στην Πτολεμαΐδα

Η Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε.) διοργανώνει εκδήλωση στο Δημαρχείο Πτολεμαΐδας την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, με ώρα προσέλευσης τις 10:00 π.μ.. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο έργο «Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο (Περιοχές υπό Μετάβαση)», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε., θα παρουσιαστούν τα πρώτα απτά αποτελέσματα και η ουσιαστική πρόοδος που έχει σημειωθεί για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα στην Πτολεμαΐδα.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η παρουσίαση της επένδυσης της Wonderplant Α.Ε., με τίτλο «Ανάπτυξη υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου καλλιέργειας τομάτας», η οποία χαρακτηρίζεται ως η πρώτη μεγάλη επένδυση που αναπτύσσεται σε εκτάσεις της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει την προσπάθεια αξιοποίησης των πρώην λιγνιτικών πεδίων για νέες παραγωγικές δραστηριότητες.

Χρηματοδότηση έργου: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Ημερομηνία εκδήλωσης: Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 , ώρα προσέλευσης 10:00

, ώρα προσέλευσης Τοποθεσία: Δημαρχείο Πτολεμαΐδας

«Η μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών δεν αποτελεί πλέον σχεδιασμό για το μέλλον, αλλά μια διαδικασία που ήδη υλοποιείται.»

Η ανακοίνωση της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. αναφέρει ότι έχουν προχωρήσει εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων, ότι εδάφη έχουν παραληφθεί από την εταιρεία και ότι η διάθεσή τους σε επενδυτές βρίσκεται σε εξέλιξη. Η επικέντρωση σε συγκεκριμένα έργα και επενδύσεις προβάλλεται ως απόδειξη ότι η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση παράγει επενδυτικά αποτελέσματα και νέες προοπτικές απασχόλησης για την περιοχή.

Θέμα Στοιχείο Διοργανωτής ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Κύρια παρουσίαση Wonderplant Α.Ε. – υδροπονικό θερμοκήπιο τομάτας Τοποθεσία Δημαρχείο Πτολεμαΐδας

Για τους κατοίκους της Πτολεμαΐδας και της ευρύτερης περιοχής, η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία να ενημερωθούν για την εξέλιξη των έργων αποκατάστασης και για τις προοπτικές που ανοίγονται σε τομείς όπως η αγροτεχνολογία και η βιομηχανική καλλιέργεια. Η παρουσίαση συγκεκριμένων επενδύσεων σε εκτάσεις που διαχειρίζεται η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. δείχνει μεταστροφή από τη σχεδιαστική φάση στην υλοποίηση, με άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία.

Η εκδήλωση νοηματοδοτεί την προσπάθεια μετασχηματισμού των πρώην λιγνιτικών περιοχών σε πεδία νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι τοπικές αρχές και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τα επόμενα βήματα για τη διάθεση εκτάσεων και την ανάπτυξη έργων που μπορούν να στηρίξουν την επόμενη φάση ανάπτυξης της Πτολεμαΐδας και της Δυτικής Μακεδονίας.