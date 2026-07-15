Πανευρωπαϊκό Wakeboard 2026: η Κοζάνη στο επίκεντρο με τελετή στην πλατεία Νίκης

Με εντυπωσιακή τελετή στην πλατεία Νίκης άνοιξε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Wakeboard 2026. Από 15 έως 18 Ιουλίου περισσότεροι από 130 αθλητές από 15 χώρες θα διαγωνιστούν στη Λίμνη Πολυφύτου, ενώ η διοργάνωση αναμένεται να ενισχύσει τουριστικά και προωθητικά τη Δυτική Μακεδονία.

Τελετή έναρξης και διεθνές ενδιαφέρον στην πόλη

Μια ενιαία γιορτινή βραδιά στην πλατεία Νίκης της Κοζάνης σηματοδότησε το βράδυ της Τετάρτης την επίσημη έναρξη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Wakeboard 2026. Η παρέλαση των αποστολών και οι χιλιάδες παρευρισκόμενοι δημιούργησαν ατμόσφαιρα που ανέδειξε την πόλη ως κόμβο αθλητικού τουρισμού για τις επόμενες ημέρες.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν περισσότερες από 130 κορυφαίοι αθλητές από 15 χώρες, με τους αγώνες να διεξάγονται στη Λίμνη Πολυφύτου και με σημεία δράσης τα Σέρβια και το Βελβεντό. Η παρουσία φορέων — από τον Ναυτικό Όμιλο Σερβίων και την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι μέχρι τον Δήμο Κοζάνης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας — καταδεικνύει την πολυπλευρική στήριξη της διοργάνωσης.

Τοπικές επιπτώσεις και ευκαιρίες

Η διοργάνωση προβλέπεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική οικονομία: καταλύματα, εστίαση και μικρές επιχειρήσεις της περιοχής αναμένεται να καταγράψουν αυξημένη κίνηση. Παράλληλα, η προβολή της περιοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να ενισχύσει μεσοπρόθεσμα το ενδιαφέρον για εναλλακτικό και αθλητικό τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία.

Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Νίκης στην Κοζάνη.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 15 έως 18 Ιουλίου στη Λίμνη Πολυφύτου.

στη Λίμνη Πολυφύτου. Περισσότεροι από 130 αθλητές εκπροσωπούν 15 χώρες .

εκπροσωπούν . Διοργανωτές: Ναυτικός Όμιλος Σερβίων και Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι, με τη συμμετοχή τοπικών φορέων.

Πρακτικές πληροφορίες για κατοίκους και επισκέπτες

Κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι δρόμοι που οδηγούν προς τη Λίμνη Πολυφύτου μπορεί να γνωρίσουν αυξημένη ροή οχημάτων, ενώ στις περιοχές γύρω από τα σημεία διεξαγωγής θα υπάρχουν οργανωμένες ζώνες θεατών και υπηρεσίες υποστήριξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αγώνων και τις σχετικές ενημερώσεις από τους διοργανωτές και τους τοπικούς φορείς.

Ημερομηνίες Τοποθεσίες Στοιχεία 15–18 Ιουλίου 2026 Λίμνη Πολυφύτου, Σέρβια, Βελβεντό, Κοζάνη >130 αθλητές, 15 χώρες

Η φιλοξενία μιας διοργάνωσης διεθνών προδιαγραφών όπως αυτή δίνει στην περιοχή την ευκαιρία να αναδείξει όχι μόνον τις φυσικές της ομορφιές αλλά και τη δυνατότητα να στηρίζει απαιτητικές αθλητικές εκδηλώσεις. Για την τοπική κοινωνία, η επιτυχής διεξαγωγή του πρωταθλήματος μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για παρόμοιες πρωτοβουλίες στο μέλλον.