Αρκούδα εισέβαλε σε εκτροφή στα Χτενά και σκότωσε 10 γουρουνάκια

Νέο επεισόδιο επίθεσης αρκούδας σε χώρο εκτροφής στα Χτενά του δήμου Κοζάνης: καταστροφές στις εγκαταστάσεις και δέκα νεκρά γουρουνάκια, ανησυχία σε κατοίκους και παραγωγούς.

Επίθεση σε χώρο εκτροφής στα Χτενά

Νέο περιστατικό επίθεσης αρκούδας καταγράφηκε τα ξημερώματα στην περιοχή των Χτενών του Δήμου Κοζάνης. Ο ιδιοκτήτης ενός χώρου εκτροφής βρήκε το πρωί εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής: δέκα γουρουνάκια βρέθηκαν νεκρά με εμφανή τραύματα και βαθιές γρατσουνιές, ενώ οι εγκαταστάσεις υπέστησαν σοβαρές φθορές.

Σύμφωνα με την περιγραφή, η αρκούδα είχε αρκετή δύναμη ώστε να παραβιάσει την κατασκευή και να γκρεμίσει μια βαριά σιδερένια πόρτα που ήταν τοποθετημένη σε τοιχίο από τσιμεντόλιθους, προκειμένου να φτάσει στο εσωτερικό του περιφραγμένου χώρου και στα ζώα.

Τοπικές ανησυχίες και ζητούμενα μέτρα

Το συμβάν προστίθεται σε σειρά παρόμοιων εμφανίσεων και επιθέσεων αρκούδων τελευταία στη Δυτική Μακεδονία. Κάτοικοι και παραγωγοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για την αύξηση των ζημιών σε καλλιέργειες, περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο. Μεταξύ των αιτημάτων που διατυπώνονται είναι:

η καταγραφή και εκτίμηση του πληθυσμού της αρκούδας στην περιοχή,

η ενίσχυση επιδοτήσεων για την τοποθέτηση ηλεκτροφόρων περιφράξεων,

η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για το φαινόμενο, σε συνεργασία δασαρχείων και τοπικών φορέων.

Οι υπηρεσίες δασών αντιμετωπίζουν αυξανόμενο αριθμό αναφορών και καλούνται να δώσουν απαντήσεις σεβόμενες την ασφάλεια ανθρώπων και κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και την προστασία του ευρύτερου οικοσυστήματος.

Τοπικός αντίκτυπος και πρακτικές συνέπειες

Για τους παραγωγούς της περιοχής το οικονομικό πλήγμα είναι άμεσο: απώλεια ζώων και ανάγκη επισκευών σε περιφράξεις και κτίσματα. Η επανάληψη τέτοιων περιστατικών προκαλεί επιπλέον ψυχολογική πίεση και αναζήτηση λύσεων για να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους με ασφάλεια.

Στοιχείο Περιγραφή Τοποθεσία Χτενά, Δήμος Κοζάνης Θύματα 10 γουρουνάκια νεκρά Ζημιές Καταστροφές σε περίφραξη και κατασκευή, παραβιασμένη σιδερένια πόρτα

Οι κάτοικοι περιμένουν πλέον απτά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να περιοριστούν παρόμοια περιστατικά και να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές και παραγωγικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο της Κοζάνης.

Σημείωση: Το περιστατικό αναφέρεται σε δημοσιεύματα τοπικών μέσων και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες για ενέργειες και μέτρα αντιμετώπισης.