Πτολεμαΐδα: Οι γονείς του μικρού Ραφαήλ ευχαριστούν την τοπική κοινωνία για τη συμπαράσταση

Οι γονείς του μικρού Ραφαήλ από την Πτολεμαΐδα εξέφρασαν δημόσια την ευγνωμοσύνη τους προς όσους στήριξαν οικονομικά και ψυχολογικά την οικογένεια κατά τη διάρκεια της μάχης του παιδιού με την ασθένεια.

Συγκίνηση και ευγνωμοσύνη στην Πτολεμαΐδα

Μέσα από μία ανάρτηση που μεταφέρει βαθειά ευγνωμοσύνη, οι γονείς του μικρού Ραφαήλ απευθύνουν δημόσιο ευχαριστώ σε όσους στάθηκαν δίπλα τους κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου που διήρκεσε η ασθένεια του παιδιού. Η οικογένεια επισημαίνει την πολύπλευρη υποστήριξη που δέχθηκε από την τοπική κοινωνία της Πτολεμαΐδας και από φορείς εκτός της πόλης.

Στην ανάρτηση οι γονείς αναφέρουν ότι, παρά την τελική απώλεια του παιδιού τους, η βοήθεια που προσέφεραν οι συμπολίτες τους «έδωσε την ευκαιρία» στον Ραφαήλ να παλέψει. Επισημαίνουν συγκεκριμένα την οικονομική και ψυχολογική στήριξη που δέχθηκαν στο κρίσιμο διάστημα.

Τοπική κοινωνία: πολίτες που κινητοποιήθηκαν άμεσα και συγκέντρωσαν πόρους.

πολίτες που κινητοποιήθηκαν άμεσα και συγκέντρωσαν πόρους. Ιατρικό και θεραπευτικό προσωπικό: γιατροί και θεραπευτές που ήταν δίπλα στην οικογένεια.

γιατροί και θεραπευτές που ήταν δίπλα στην οικογένεια. Σχολείο και εκπαιδευτικοί: η δασκάλα και το περιβάλλον του σχολείου που στήριξαν το παιδί.

η δασκάλα και το περιβάλλον του σχολείου που στήριξαν το παιδί. Εργοδότης: η οικογένεια ευχαριστεί την εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΊΤΗΣ για την υποστήριξη.

«Θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο της περιοχής της Πτολεμαΐδας και όχι μόνο για την τεράστια βοήθεια... Ο Ραφαήλ δυστυχώς δεν τα κατάφερε στην μάχη με το θηρίο αλλά χάρη σε όλους εσάς είχε την ευκαιρία να παλέψει.»

Στην ανακοίνωσή τους οι γονείς δηλώνουν ότι δεν προχωρούν σε ονομαστικές αναφορές, φοβούμενοι να παραλείψουν κάποιον που βοήθησε. Αναφέρουν επίσης πως υπήρξαν άνθρωποι που κινητοποιήθηκαν ακόμη και χωρίς να βρίσκονται στην Πτολεμαΐδα, επιβεβαιώνοντας το ευρύτερο κύμα αλληλοστήριξης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οικογένεια της εταιρείας Σκλαβενίτης, την οποία οι γονείς ευχαριστούν «από καρδιάς» για την υποστήριξη που παρείχε, επισημαίνοντας ότι ένιωσαν πως εργάζονται «στην μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου» λόγω της αρωγής που δέχθηκαν όταν χρειάστηκε να απουσιάσουν από την εργασία για να βρίσκονται κοντά στο παιδί.

Πεδίο στήριξης Παράδειγμα Οικονομική Συγκεντρώσεις πόρων από πολίτες Ψυχολογική Στήριξη από τοπικούς φορείς και γνωστούς Επαγγελματική Υποστήριξη από εργοδότη (Σκλαβενίτης)

Η δημόσια αυτή έκφραση ευγνωμοσύνης αναδεικνύει τον ρόλο της τοπικής κοινωνίας σε περιόδους κρίσης και την επιρροή που έχουν οι συλλογικές πρωτοβουλίες στην ποιότητα της φροντίδας και της υποστήριξης των οικογενειών. Για την Πτολεμαΐδα, το περιστατικό υπενθυμίζει την αξία της γειτονικής αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών, υπηρεσιών υγείας και εργοδοτών.

Η οικογένεια καταλήγει με συγκινητικά λόγια προς τον Ραφαήλ, τον οποίο αποχαιρετάει με στοργή και υπερηφάνεια για τη μάχη που έδωσε, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το μήνυμα πως η τοπική στήριξη έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην προσπάθειά τους.