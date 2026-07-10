Καυστική παρέμβαση προέδρου «Σπάρτακου» για απουσίες από το συλλαλητήριο

Επίπληξη προς φορείς για την αποδυνάμωση της τοπικής κινητοποίησης
Ο πρόεδρος του σωματείου Σπάρτακος, Γιάννης Φασίδης, εξέφρασε με έντονο τρόπο την ενόχλησή του για την απουσία ορισμένων φορέων από το συλλαλητήριο που προετοίμαζε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σε κείμενό του χαρακτηρίζει την κατάσταση ως ένδειξη απουσίας συλλογικής ευθύνης και τάσσεται υπέρ της συνέχισης των κινητοποιήσεων για το μέλλον της περιοχής.
Η κριτική εστιάζει κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της απασχόλησης και της οικονομικής βιωσιμότητας της περιοχής. Σύμφωνα με το κείμενο, η σύγκληση διοικητικών οργάνων εκτός τόπου και χρόνου - όπως αναφέρεται σε σχέση με συνεδριάσεις που έγιναν στην Αθήνα - δημιούργησε εντυπώσεις ότι στελέχη που θα μπορούσαν να παραβρίσκονται στο συλλαλητήριο ήταν δεσμευμένα αλλού.
«Ντράπηκε και η ντροπή»
Η τοποθέτηση του κ. Φασίδη περιλαμβάνει αυστηρή γλώσσα κατά συγκεκριμένων προσώπων και δομών, επισημαίνοντας ότι η στάση αυτή απαξιώνει τόσο τους συναδέλφους όσο και τους πολίτες και αποδυναμώνει τις προσπάθειες για τη διατήρηση του μέλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας.
- Κατηγορία προς τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό και τη διοίκησή του για έλλειμμα ευαισθησίας.
- Έμφαση στην ανάγκη συλλογικής δράσης και δημόσιας στήριξης των κινητοποιήσεων.
- Δέσμευση του «Σπάρτακου» στη συνέχιση του αγώνα για τα τοπικά συμφέροντα.
Το μήνυμα του προέδρου καταλήγει με την προοπτική συνέχισης των δράσεων: «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ», φράση που συνοψίζει την πρόθεση του σωματείου να εξακολουθήσει τις πρωτοβουλίες χωρίς να υπολογίζει μόνο σε μεμονωμένες παρουσίες ή συμβολισμούς.
Η αντιπαράθεση αυτή αναδεικνύει δυο προβλήματα με άμεση σημασία για τους κατοίκους της Π.Ε. Κοζάνης: αφενός την ανάγκη για ενότητα μεταξύ συνδικάτων, φορέων και αυτοδιοίκησης· αφετέρου την ευρεία επίπτωση που έχουν οι επιλογές εκπροσώπων στη δυνατότητα συγκέντρωσης πολιτικής πίεσης προς τις κεντρικές αρχές. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς οι αποφάσεις θα καθορίσουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την οικονομική και εργασιακή προοπτική της περιοχής.
|Φορέας
|Στάση/Παρατήρηση
|Σπάρτακος
|Καταγγέλλει απουσίες και δεσμεύεται για συνέχιση του αγώνα
|Προμηθευτικός Συνεταιρισμός
|Κατηγορείται για μη συμμετοχή στο συλλαλητήριο