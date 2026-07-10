Καυστική παρέμβαση προέδρου «Σπάρτακου» για απουσίες από το συλλαλητήριο

Ο πρόεδρος του «Σπάρτακου» κατηγορεί διοικήσεις και φορείς για αδυναμία συμμετοχής στο συλλαλητήριο της Δυτικής Μακεδονίας, καταλογίζοντας έλλειμμα συλλογικότητας και ευθύνης.

Επίπληξη προς φορείς για την αποδυνάμωση της τοπικής κινητοποίησης

Ο πρόεδρος του σωματείου Σπάρτακος, Γιάννης Φασίδης, εξέφρασε με έντονο τρόπο την ενόχλησή του για την απουσία ορισμένων φορέων από το συλλαλητήριο που προετοίμαζε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σε κείμενό του χαρακτηρίζει την κατάσταση ως ένδειξη απουσίας συλλογικής ευθύνης και τάσσεται υπέρ της συνέχισης των κινητοποιήσεων για το μέλλον της περιοχής.

Η κριτική εστιάζει κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της απασχόλησης και της οικονομικής βιωσιμότητας της περιοχής. Σύμφωνα με το κείμενο, η σύγκληση διοικητικών οργάνων εκτός τόπου και χρόνου - όπως αναφέρεται σε σχέση με συνεδριάσεις που έγιναν στην Αθήνα - δημιούργησε εντυπώσεις ότι στελέχη που θα μπορούσαν να παραβρίσκονται στο συλλαλητήριο ήταν δεσμευμένα αλλού.

«Ντράπηκε και η ντροπή»

Η τοποθέτηση του κ. Φασίδη περιλαμβάνει αυστηρή γλώσσα κατά συγκεκριμένων προσώπων και δομών, επισημαίνοντας ότι η στάση αυτή απαξιώνει τόσο τους συναδέλφους όσο και τους πολίτες και αποδυναμώνει τις προσπάθειες για τη διατήρηση του μέλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας.

Κατηγορία προς τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό και τη διοίκησή του για έλλειμμα ευαισθησίας.

και τη διοίκησή του για έλλειμμα ευαισθησίας. Έμφαση στην ανάγκη συλλογικής δράσης και δημόσιας στήριξης των κινητοποιήσεων.

Δέσμευση του «Σπάρτακου» στη συνέχιση του αγώνα για τα τοπικά συμφέροντα.

Το μήνυμα του προέδρου καταλήγει με την προοπτική συνέχισης των δράσεων: «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ», φράση που συνοψίζει την πρόθεση του σωματείου να εξακολουθήσει τις πρωτοβουλίες χωρίς να υπολογίζει μόνο σε μεμονωμένες παρουσίες ή συμβολισμούς.

Η αντιπαράθεση αυτή αναδεικνύει δυο προβλήματα με άμεση σημασία για τους κατοίκους της Π.Ε. Κοζάνης: αφενός την ανάγκη για ενότητα μεταξύ συνδικάτων, φορέων και αυτοδιοίκησης· αφετέρου την ευρεία επίπτωση που έχουν οι επιλογές εκπροσώπων στη δυνατότητα συγκέντρωσης πολιτικής πίεσης προς τις κεντρικές αρχές. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς οι αποφάσεις θα καθορίσουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την οικονομική και εργασιακή προοπτική της περιοχής.