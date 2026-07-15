Σήμερα στα πρωτοσέλιδα και τι πρέπει να ξέρετε για τα cookies του site

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της ημέρας συνοδεύονται από ενημέρωση για τα cookies της ιστοσελίδας. Τι σημαίνουν οι τύποι cookies και πώς μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση τους.

Πρωτοσέλιδα της ημέρας και ενημέρωση για cookies

Στη σημερινή ενημέρωση παρουσιάζονται τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και δίδεται αναλυτική πληροφόρηση για τους τύπους των cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος. Η σελίδα εξηγεί τη χρήση τους και καλεί τους επισκέπτες να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, σύμφωνα με το αναφερόμενο νομικό πλαίσιο.

Τι είναι τα cookies και πώς επηρεάζουν τον αναγνώστη

Σύντομα, τα cookies είναι μικρά δεδομένα που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στη συσκευή του χρήστη όταν περιηγείται σε έναν ιστότοπο. Η ενημέρωση του ιστότοπου επισημαίνει ότι αυτά χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία υπηρεσιών, τη βελτίωση της εμπειρίας και τη μέτρηση επισκεψιμότητας.

Λειτουργικότητα: επιτρέπουν την εύρυθμη λειτουργία επιλογών όπως φόρμες και συνδέσεις.

επιτρέπουν την εύρυθμη λειτουργία επιλογών όπως φόρμες και συνδέσεις. Προσαρμογή: αποθηκεύουν προτιμήσεις χρηστών (π.χ. γλώσσα).

αποθηκεύουν προτιμήσεις χρηστών (π.χ. γλώσσα). Ανάλυση: συλλέγουν ανώνυμα στατιστικά για τη βελτίωση του περιεχομένου.

Πρακτικές πληροφορίες για τους κατοίκους της Κοζάνης

Οι κάτοικοι που επισκέπτονται τα τοπικά μέσα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης η χρήση της υπηρεσίας Google Analytics για συγκέντρωση ανώνυμων στοιχείων επισκεψιμότητας.

Τύπος cookie Σκοπός Τεχνικά Διευκολύνουν την πλοήγηση και βασικές λειτουργίες Προσαρμογής Αποθηκεύουν επιλογές και προτιμήσεις Ανάλυσης Μέτρηση δραστηριότητας και βελτίωση περιεχομένου

Σύντομος οδηγός ελέγχου cookies

Για χρήστες που θέλουν να διαχειριστούν τα cookies:

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser).

Απενεργοποιήστε τα cookies τρίτων, αν δεν επιθυμείτε υπηρεσίες ανάλυσης.

Λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση ορισμένων cookies μπορεί να περιορίσει λειτουργίες της ιστοσελίδας.

Η ενημέρωση που συνοδεύει τα πρωτοσέλιδα στοχεύει στη διαφάνεια απέναντι στον αναγνώστη, εξηγώντας ποιοι τύποι δεδομένων συλλέγονται και με ποιον τρόπο εξυπηρετούν την εμπειρία περιήγησης. Οι κάτοικοι της Κοζάνης που επισκέπτονται τα τοπικά μέσα έχουν πλέον σαφέστερη εικόνα για τις επιλογές τους σχετικά με την αποθήκευση αυτών των στοιχείων.