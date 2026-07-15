Κοζάνη: Σε πένθος η τοπική κοινότητα — η κηδεία του Γιώργου Γεράκη στον Άγιο Κωνσταντίνο

Ανακοίνωση οικογένειας και επιχείρησης για το κλείσιμο του ΙΚΤΕΟ και τις ώρες προσκυνήματος και εξοδίου ακολουθίας την Τετάρτη 15/07/2026.

Αποχαιρετισμός στην τοπική επιχείρηση και την οικογένεια

Η πόλη της Κοζάνης θρηνεί την απώλεια του Γιώργου Γεράκη. Η ανακοίνωση της οικογένειας ενημέρωσε ότι το κατάστημα της οικογενειακής επιχείρησης, ΙΚΤΕΟ AUTOδιάγνωση, θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη 15/07/2026 λόγω πένθους. Στην ανακοίνωση τονίζεται ο δεσμός του εκλιπόντος με την επιχείρηση και η σημασία της παρακαταθήκης που αφήνει πίσω του.

Η σορός θα εκτεθεί σε προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και η εξόδιος ακολουθία έχει οριστεί για το ίδιο απόγευμα. Οι λεπτομέρειες της τελετής έχουν ήδη γνωστοποιηθεί προκειμένου συγγενείς, φίλοι και συμπολίτες να μπορέσουν να αποδώσουν τον τελευταίο τους φόρο τιμής.

Ημερομηνία εξοδίου: Τετάρτη 15/07/2026

Τετάρτη 15/07/2026 Ώρα προσκυνήματος: από τις 16:30

από τις 16:30 Ώρα εξοδίου ακολουθίας: 17:30

17:30 Τοπική επιχείρηση: ΙΚΤΕΟ AUTOδιάγνωση — κλειστό λόγω πένθους

«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι το ΙΚΤΕΟ AUTOδιάγνωση θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη 15/07/2026, λόγω πένθους. Σήμερα δεν αποχαιρετούμε μόνο τον πατέρα μας, αλλά και τον άνθρωπο που δημιούργησε, αγάπησε και αφιέρωσε τη ζωή του στην οικογενειακή μας επιχείρηση.»

Η ανακοίνωση, που κυκλοφόρησε στις 14 Ιουλίου 2026, τονίζει το σύμπλεγμα στενών δεσμών μεταξύ της προσωπικής ζωής του εκλιπόντος και της επαγγελματικής παρουσίας του στην τοπική οικονομική ζωή. Η απόφαση για προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ αντανακλά σεβασμό προς την οικογένεια και την κοινότητα, και διευκολύνει την παρουσία εκείνων που θέλουν να παραστούν στην τελετή.

Για τους κατοίκους της Κοζάνης, η απώλεια αφορά και την τοπική επιχειρηματική αγορά: το ΙΚΤΕΟ AUTOδιάγνωση είναι μια γνωστή μονάδα παροχής τεχνικών ελέγχων και η προσωρινή διακοπή λειτουργίας ενδέχεται να επιφέρει μικρή αναπροσαρμογή στις ανάγκες εξυπηρέτησης οχημάτων στην πόλη για την ημέρα της κηδείας.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Γιώργος Γεράκης Τόπος τελετής Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου, Κοζάνη Ημερομηνία 15/07/2026 Ώρα προσκυνήματος 16:30 Ώρα εξοδίου 17:30

Η τοπική κοινωνία καλείται, όποιος το επιθυμεί, να σεβαστεί την επιθυμία της οικογένειας και να παραστεί με στοιχεία σεμνότητας και σεβασμού. Ο αποχαιρετισμός στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που αφιερώθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση υπενθυμίζει τη στενή σχέση μεταξύ επιχειρηματικής παρουσίας και κοινωνικής συνοχής στην Κοζάνη.