Αναταραχή στο εργατικό δυναμικό της ΔΕΗ: τι σημαίνει για την Πτολεμαΐδα

Ανακοίνωση εθελουσίας στις 17 Ιουλίου και μετακινήσεις από τον Σεπτέμβριο — περίπου <strong>400</strong> εργαζόμενοι από ΛΚΔΜ και Πτολεμαΐδα 5 προβλέπεται να μείνουν στην περιοχή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του «Σπάρτακου».

Σημαντικές αποφάσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ και άμεσες συνέπειες στην Πτολεμαΐδα

Η περιοχή της Πτολεμαΐδας μπαίνει σε νέα φάση αναπροσαρμογών στο εργασιακό πεδίο της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου του σωματείου «Σπάρτακος», Γιάννη Φασίδη, η διαδικασία για το νέο πρόγραμμα εθελουσίας έχει εισέλθει στην τελική φάση και αναμένεται να ανακοινωθεί στις 17 Ιουλίου. Η μετακίνηση προσωπικού προβλέπεται να ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο, ενώ στη συνέχεια σχεδιάζεται πρόγραμμα επανακατάρτισης.

Από τα δεδομένα που παρουσίασε ο κ. Φασίδης προκύπτει ότι, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, περίπου 400 εργαζόμενοι από το ΛΚΔΜ και την Πτολεμαΐδα 5 αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή. Ταυτόχρονα, σημαντικός αριθμός συναδέλφων ενδέχεται είτε να αποχωρήσει μέσω της εθελουσίας είτε να μετακινηθεί εκτός Δυτικής Μακεδονίας.

Ημερομηνία ανακοίνωσης: 17 Ιουλίου (αναμενόμενη)

17 Ιουλίου (αναμενόμενη) Έναρξη μετακινήσεων: Σεπτέμβριος

Σεπτέμβριος Εργαζόμενοι που μένουν: περίπου 400 (ΛΚΔΜ και Πτολεμαΐδα 5)

Οι ανησυχίες των εργαζομένων εστιάζονται κυρίως στο ενδεχόμενο υποχρεωτικών μεταθέσεων εκτός της Δυτικής Μακεδονίας. Ο πρόεδρος του «Σπάρτακου» τόνισε ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός και προσπάθεια από το σωματείο να διασφαλιστεί η παραμονή όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων στην περιοχή. Παράλληλα, επισήμανε ότι το νέο πρόγραμμα εθελουσίας κρίνεται από την πλευρά του πιο ελκυστικό σε σχέση με το προηγούμενο.

«Μια μεγάλη μερίδα των εργαζομένων έχει πολύ μεγάλη ανησυχία και προβληματισμό για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να μετατεθούν και να φύγουν από την περιοχή».

Ο κ. Φασίδης ανέφερε επίσης πως υπάρχουν εργασίες και έργα που μπορούν να αναληφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό της ΔΕΗ, σημειώνοντας ως παράδειγμα τμήμα των έργων αντλησιοταμίευσης που, όπως είπε, μπορούν να πραγματοποιηθούν από εργαζομένους της επιχείρησης με τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιείται από το σωματείο ως επιχείρημα υπέρ της διατήρησης θέσεων εργασίας στην περιοχή.

Θέμα Πληροφορία Ανακοίνωση εθελουσίας 17 Ιουλίου (αναμενόμενη) Έναρξη μετακινήσεων Σεπτέμβριος Εργαζόμενοι που προβλέπεται να μείνουν ~400 (ΛΚΔΜ & Πτολεμαΐδα 5)

Για την τοπική κοινωνία η εξέλιξη έχει πολλαπλές διαστάσεις: οικονομικές, κοινωνικές και υπηρεσιακές. Η αποχώρηση ή μετακίνηση εργαζομένων μπορεί να επηρεάσει οικογένειες, υπηρεσίες και το καταναλωτικό δίκτυο της πόλης. Η προώθηση προγραμμάτων επανακατάρτισης, αν υλοποιηθεί σε επαρκές εύρος και με τοπική προτεραιότητα, θα μπορούσε να μετριάσει μέρος των επιπτώσεων· μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το περιεχόμενο, τη διάρκεια ή τους ωφελούμενους αυτών των προγραμμάτων.

Οι επόμενες μέρες, με την αναμενόμενη ανακοίνωση της εθελουσίας και τις λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό των μετακινήσεων, θα είναι κρίσιμες για τους εργαζόμενους και την οικονομική εικόνα της Πτολεμαΐδας. Το τοπικό σωματείο δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επαφές με τη διοίκηση της ΔΕΗ και τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να προστατευθούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας στην περιοχή.