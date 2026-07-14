Πτολεμαΐδα: Ενίσχυση στο Μποδοσάκειο με νέο διευθυντή Μαιευτήρα-Γυναικολόγο

Το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο ανακοινώνει την ένταξη του Ιωάννη Κωνσταντόπουλου ως Διευθυντή Μαιευτήρα–Γυναικολόγου και ενημερώνει για το πρόγραμμα λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων.

Σταθερή παρουσία και διεύρυνση υπηρεσιών για τη γυναικεία υγεία στην Πτολεμαΐδα

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο προχωρά σε σημαντική ενίσχυση της φροντίδας για τη γυναίκα, με την ένταξη του Κωνσταντόπουλου Ιωάννη στο μόνιμο ιατρικό προσωπικό ως Διευθυντή Μαιευτήρα–Γυναικολόγου. Η διοίκηση του νοσοκομείου ανακοινώνει παράλληλα τη λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων με συγκεκριμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, που στοχεύει στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της συνέχεια της περίθαλψης.

Η αναβάθμιση αφορά την οργάνωση και σταθεροποίηση της παροχής γυναικολογικών υπηρεσιών στην Εορδαία, με στόχο τη μείωση της ανάγκης μετακινήσεων σε αστικά κέντρα για βασικές εξετάσεις και παρακολούθηση. Η παρουσία ιατρού με βαθμό Διευθυντή στο Μαιευτικό–Γυναικολογικό Τμήμα ενισχύει την κλινική επάρκεια και τη δυνατότητα αντιμετώπισης σύνθετων περιστατικών τοπικά.

Νέος διευθυντής: Κωνσταντόπουλος Ιωάννης (Μαιευτήρας–Γυναικολόγος)

Κωνσταντόπουλος Ιωάννης (Μαιευτήρας–Γυναικολόγος) Σκοπός: βελτίωση της τοπικής γυναικολογικής φροντίδας και σταθερότητα υπηρεσιών

βελτίωση της τοπικής γυναικολογικής φροντίδας και σταθερότητα υπηρεσιών Πληροφορίες ραντεβού: γραμματεία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, τηλ. 24633 51101

Το πρόγραμμα λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων διαμορφώνεται ως εξής:

Ημέρα Ιατρός Δευτέρα Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Τετάρτη Αντωνιάδου Καλλιόπη Πέμπτη Καλοκάσης Θεόδωρος

Η ανακοίνωση της διοίκησης του Μποδοσακείου τονίζει τη δέσμευσή της «για συνεχή βελτίωση των παροχών υγείας προς τους πολίτες της Εορδαίας», σημειώνοντας ρητά τη σημασία της σταθερής και ποιοτικής ιατρικής παρουσίας στην περιοχή.

«Η διοίκηση εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξέλιξη αυτή, επισημαίνοντας τη δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση των παροχών υγείας προς τους πολίτες της Εορδαίας.»

Για τις γυναίκες της Πτολεμαΐδας και των γειτονικών κοινοτήτων, η αναβάθμιση σημαίνει πλέον ευκολότερη πρόσβαση σε τακτικές εξετάσεις, προληπτικό έλεγχο και εξειδικευμένες συμβουλές χωρίς την ανάγκη συχνών μετακινήσεων σε Κοζάνη ή άλλες πόλεις. Επιπλέον, η παρουσία Διευθυντή στο τμήμα συνδέεται συνήθως με βελτιωμένη διαχειριστική ικανότητα και δυνατότητα αντιμετώπισης πολύπλοκων περιστατικών σε συνεργασία με άλλες κλινικές του νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενες καλούνται να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους μέσω της γραμματείας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων στο 24633 51101 για την καλύτερη εξυπηρέτηση. Η σταθεροποίηση του ιατρικού δυναμικού στο Μποδοσάκειο αποτελεί αναγκαίο βήμα για τη διατήρηση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στην περιφέρεια και θα παρακολουθήσουμε τις επόμενες κινήσεις για τη διεύρυνση των υπηρεσιών και την κάλυψη πιθανών επιπλέον αναγκών.