Δήμος Κοζάνης αγοράζει δύο ακίνητα για κοινόχρηστο χώρο δίπλα στο Λαογραφικό Μουσείο

Ο Δήμος Κοζάνης ολοκλήρωσε την απόκτηση δύο κτηρίων στην οδό Παύλου Χαρίση - στόχος η κατεδάφιση και η δημιουργία κοινόχρηστου χώρου για την ανάδειξη του Ιστορικού-Λαογραφικού και Φυσικής Ιστορίας Μουσείου.

Βήμα για την ανάδειξη του μουσείου και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αγοράς δύο γειτονικών κτηρίων που συνορεύουν με το Ιστορικό - Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης. Τα ακίνητα βρίσκονται στην οδό Παύλου Χαρίση, στις αριθμήσεις 4 και 8, και καταλαμβάνουν οικόπεδα με εμβαδά 115,62 και 222,83 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της Ε’ Πολεοδομικής Ενότητας και προβλέπει την ενοποίηση του χώρου για κοινοχρήστη χρήση.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα ο Δήμος θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες κατεδάφισης των κτισμάτων, ώστε να διαμορφωθεί ο νέος χώρος που θα συνορεύει απευθείας με το κτίριο του μουσείου. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι ο χώρος αυτός να λειτουργήσει ως συνέχεια και προβολή του μουσείου, βελτιώνοντας την πρόσβαση και την αισθητική της περιοχής.

«Η Δημοτική μας Αρχή, με σχέδιο και πολλή δουλειά, τακτοποιεί χρονίζουσες εκκρεμότητες οι οποίες, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφορούν την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου αλλά και την προβολή του τόπου. Στόχος είναι η αποτελεσματική ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, προκειμένου να παραδοθεί στους δημότες, ένας κοινόχρηστος χώρος δίπλα από το Λαογραφικό Μουσείο, αντάξιος της ιστορίας του και της προσφοράς του.»

Η παρέμβαση έχει άμεση σημασία για κατοίκους και επισκέπτες: η δημιουργία κοινόχρηστου χώρου θα προσφέρει σημείο στάσης και ανάπαυλας στο ιστορικό κέντρο, θα ενισχύσει την επισκεψιμότητα του μουσείου και θα συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση τμήματος της πόλης. Παράλληλα, η υλοποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σηματοδοτεί την επίλυση χρόνιων πολεοδομικών εκκρεμοτήτων στην Ε’ Πολεοδομική Ενότητα.

Ειδικότερα, οι κύριες ενέργειες που αναμένονται είναι:

Νομική τακτοποίηση των τίτλων ιδιοκτησίας και ολοκλήρωση των σχετικών συμβολαίων.

Διενέργεια τεχνικών μελετών και έκδοση απαιτούμενων αδειών κατεδάφισης.

Διαμόρφωση και ανάπλαση του χώρου σύμφωνα με το ρυμοτομικό και τις προδιαγραφές προσβασιμότητας.

Τα παραπάνω αναμένεται να υλοποιηθούν σε φάσεις, με στόχο την ασφαλή και λειτουργική παράδοση του χώρου στους δημότες. Η δημοτική διοίκηση δηλώνει δεσμευμένη στη συνέχεια των διαδικασιών ώστε ο νέος κοινόχρηστος χώρος να ανταποκρίνεται στην ιστορική και πολιτιστική αξία της περιοχής.

Διεύθυνση Οικόπεδο (τ.μ.) Παύλου Χαρίση 4 115,62 Παύλου Χαρίση 8 222,83

Για την περιοχή της Κοζάνης αυτή η παρέμβαση συνιστά μια σημαντική αστική ενέργεια: συνδέει τον δημόσιο χώρο με το πολιτιστικό απόθεμα και ανοίγει την προοπτική για μικρότερες ή μεγαλύτερες δράσεις πολιτισμού και τουρισμού γύρω από το μουσείο. Η επίβλεψη της εφαρμογής και ο χρόνος αποπεράτωσης θα καθορίσουν και το τελικό όφελος για τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Η παρακολούθηση των επόμενων βημάτων από τη δημοτική αρχή και η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για τις άδειες και τα χρονοδιαγράμματα θα είναι κρίσιμη για την ομαλή εξέλιξη του έργου.