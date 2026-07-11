Αρχάγγελος και Νίκος Ξυλούρης: παράσταση στα Χανιά που τιμά τον «Αρχάγγελο της Κρήτης»

Η παράσταση «Νίκος Ξυλούρης... Ο αρχάγγελος της Κρήτης» παρουσιάστηκε στην ανατολική τάφρο των Χανίων στις 10 και 11 Ιουλίου, τιμώντας τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κρητικού ερμηνευτή. Η παραγωγή, που γνώρισε επιτυχία στην Αθήνα, ταξιδεύει στα Ανώγεια και περιλαμβάνει ζωντανή μουσική, ανέκδοτο υλικό και νέες ενορχηστρώσεις.

Μια παράσταση για τον Ξυλούρη και η περιπλάνηση της μνήμης

Η θεατρική παραγωγή «Νίκος Ξυλούρης... Ο αρχάγγελος της Κρήτης» έδωσε παραστάσεις στην ανατολική τάφρο των Χανίων στις 10 και 11 Ιουλίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τη γέννηση του καλλιτέχνη. Η παράσταση, σε κείμενο της Ζαχαρένιας Πετράκη και σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη, επιχειρεί να συνδέσει τη ζωή και το έργο του Ξυλούρη με τους σταθμούς του νησιού που τον γέννησε.

Η παραγωγή ανήκει στη Stages Network και στα Αθηναϊκά Θέατρα και έχει ήδη παρουσιαστεί με επιτυχία στην Αθήνα, όπου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, την είδαν περίπου 40.000 θεατές κατά τη χειμερινή σεζόν στο θέατρο ΗΒΗ. Από τα Χανιά η παράσταση προγραμματίζεται να «ανέβει» στα Ανώγεια, την πατρίδα του «Ψαρονίκου».

Παρουσίαση: κείμενο Ζ. Πετράκη, σκηνοθεσία Ν. Χανιωτάκη.

Μουσική επιμέλεια: νέες ενορχηστρώσεις από τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και κρητικό πρόγραμμα από τον Ross Daly.

Υλικό παράστασης: ζωντανή μουσική, ανέκδοτο φωτογραφικό και ηχητικό υλικό, αφήγηση.

Για τους κατοίκους του Αρχαγγέλου και της Ρόδου η περιοδεία τέτοιων παραγωγών έχει πρακτική και πολιτιστική αξία: καταδεικνύει την κινητικότητα της σύγχρονης θεατρικής σκηνής και προσφέρει ευκαιρίες επαφής με σημαντικές μορφές της νεοελληνικής μουσικής παράδοσης. Επιπλέον, οι νέες ενορχηστρώσεις και η έρευνα σε ανέκδοτο υλικό αναδεικνύουν στοιχεία της τοπικής μουσικής ταυτότητας που ενδιαφέρουν μουσικούς, εκπαιδευτικούς και φορείς πολιτισμού στη Ρόδο.

«Η παράσταση ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση», αναφέρει το συνοδευτικό κείμενο της παραγωγής.

Στο επίπεδο των επιπτώσεων, τέτοιες παραγωγές μπορούν να ανοίξουν δρόμους συνεργασίας ανάμεσα σε περιφερειακά φεστιβάλ, δημοτικά θεάτρα και πολιτιστικούς συλλόγους. Η προβολή της μορφής του Νίκου Ξυλούρη μέσα από μια υψηλών αξιώσεων σκηνική παρουσία ανανεώνει το ενδιαφέρον για συναυλιακές και θεατρικές εκδηλώσεις που προσελκύουν κοινό από όλη τη νησιωτική Ελλάδα.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνίες Χανιά 10 και 11 Ιουλίου Επόμενος σταθμός Ανώγεια Αθηναϊκή παρουσία Θέατρο ΗΒΗ, περίπου 40.000 θεατές

Για τους τοπικούς φορείς της Ρόδου, η παρακολούθηση και η πρόσκληση ανάλογων παραγωγών στην περιοχή θα μπορούσε να ενισχύσει την πολιτιστική ατζέντα του καλοκαιριού και να δώσει κίνητρο σε νεότερους καλλιτέχνες να ερευνήσουν την παράδοση με σύγχρονες φόρμες. Η παράσταση για τον Ξυλούρη λειτουργεί ταυτόχρονα ως αρχείο και ζωντανή καλλιτεχνική πρόταση — μια ευκαιρία να ξαναδούμε γνωστά τραγούδια μέσα από διαφορετικές ενορχηστρώσεις και αρχειακό υλικό.

Οι κάτοικοι του Αρχαγγέλου που ενδιαφέρονται για παραστάσεις ή πιθανές μελλοντικές στάσεις στο νησί μπορούν να παρακολουθούν τα δελτία των διοργανωτών και των τοπικών πολιτιστικών φορέων για ενημέρωση και συνεργασίες.