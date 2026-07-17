Σοβαρή συμπλοκή στην Κρεμαστή: δύο τραυματίες μετά από επεισόδιο με γνώριμο σε μίνι μάρκετ

Βίαιο επεισόδιο το απόγευμα της Πέμπτης στην Κρεμαστή της Ρόδου οδήγησε σε μεταφορά δύο τραυματιών στο νοσοκομείο. Η Αστυνομία διερευνά αλληλουχία συμβάντων που ξεκίνησαν από καταγγελίες για απόπειρες κλοπής σε τοπικό κατάστημα.

Επεισόδιο και νοσηλεία

Σοβαρή συμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή της Κρεμαστής στη Ρόδο, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν σε νοσοκομειακή μονάδα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα γεγονότα άρχισαν γύρω στις 19:40 και αφορούσαν αρχικά ένα περιστατικό σε μίνι μάρκετ της πλατείας.

Στο πρώτο επεισόδιο εμπλέκεται ιδιοκτήτης καταστήματος, γεννημένος το 1972, και ένας νεαρός άνδρας, 28 ετών, που φέρεται να είχε προηγούμενες επισημάνσεις επειδή επιχειρούσε να αφαιρέσει προϊόντα από το μαγαζί. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να τον σταμάτησε και να του ζήτησε να απομακρυνθεί, ενώ ακολούθησε σύντομη σύγκρουση και φθορές στην μοτοσικλέτα του καταστηματάρχη.

Η εξέλιξη και το αιματηρό δεύτερο επεισόδιο

Λίγη ώρα αργότερα και σε διαφορετικό σημείο της πόλης, στην οδό Δαιδάλου, υπήρξε νέο επεισόδιο που κλιμακώθηκε και σε χρήση μαχαιριού. Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 28χρονο με αίμα στο δεξί φρύδι. Ο ίδιος δήλωσε ότι υπέστη επίθεση. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ έφερε σοβαρό τραύμα στην αριστερή παλάμη και είχε χάσει σημαντική ποσότητα αίματος, με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει στο σημείο και οι αστυνομικοί να εφαρμόσουν πρώτες βοήθειες πριν τη διακομιδή στο νοσοκομείο.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικίες 28 και 54 (γεν. 1972) Τοποθεσίες Πλατεία Κρεμαστής, οδός Δαιδάλου Αποτέλεσμα Δύο τραυματίες, διακομιδή σε νοσοκομείο

Αστυνομική επέμβαση και διερεύνηση

Στο συμβάν επενέβη η ΕΛ.ΑΣ. και διεξάγεται προανάκριση για τη διαδοχή των γεγονότων και την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών. Οι αρχές εξετάζουν καταθέσεις μαρτύρων και στοιχεία από τον χώρο, ενώ δεν έχει μέχρι στιγμής ανακοινωθεί εάν θα ασκηθούν διώξεις ή ποια ακριβώς θα είναι τα επόμενα νομικά βήματα.

Το επεισόδιο ξεκίνησε ως αντιπαράθεση για περιστατικά απόπειρας κλοπής σε τοπικό κατάστημα.

Ακολούθησε νέο, πιο σοβαρό περιστατικό με χρήση αιχμηρού αντικειμένου.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία διεξάγει προανακριτική έρευνα.

Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν ανησυχία για την όξυνση τέτοιων περιστατικών σε κεντρικά σημεία της Κρεμαστής, ενώ ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης και μέτρα προστασίας για τα καταστήματά τους. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της συμπλοκής.

Η έρευνα παρακολουθείται και θα ενημερωθούν οι πολίτες για τυχόν εξελίξεις που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια στη Ρόδο.