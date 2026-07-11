Έργα οδοποιίας στη Σύμη: 150.000€ για αποκατάσταση εισόδου και τμημάτων δρόμων

Ξεκίνησε η σύμβαση για την αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση τμημάτων της δημοτικής οδού στον οικισμό Κάτω Σύμη και στο δρόμο Συκολόγος–Τέρτσα, με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών.

Εργασίες και χρηματοδότηση

Υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση της παρέμβασης που αφορά την αποκατάσταση και την ασφαλτόστρωση τμημάτων δημοτικής οδού στον οικισμό Κάτω Σύμη και στο τμήμα που συνδέει τον Συκολόγο με την Τέρτσα. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 150.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Υποδομών ΟΤΑ, στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο Δήμαρχος Βιάννου, κ. Παύλος Μπαριτάκης, οι Αντιδήμαρχοι Θοδωρής Καρτσάκης και Χαράλαμπος Κονδυλάκης, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Κάτω Σύμης (Αλέξανδρος Συγγελάκης) και Συκολόγου (Μανώλης Φανουράκης), η διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας, Μαρία Νεραντζάκη, ο ειδικός σύμβουλος μηχανικός Βασίλης Μανταδάκης και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας.

Τι προβλέπεται να γίνει

Διάνοιξη και κατασκευή τάφρων ομβρίων.

Απόξεση του παλιού ασφαλτοτάπητα.

Εφαρμογή νέας ασφαλτόστρωσης κατά τμήματα.

Αποκατάσταση καθιζήσεων στην οδό.

Οι προγραμματισμένες εργασίες αφορούν τόσο την είσοδο του οικισμού της Κάτω Σύμης όσο και επιλεγμένα τμήματα του δρόμου που ενώνει τον Συκολόγο με την Τέρτσα, με στόχο τη βελτίωση της βατότητας και την αντιμετώπιση φθορών που επηρεάζουν την καθημερινή μετακίνηση των κατοίκων και των αγροτικών οχημάτων.

«Μια ακόμη σημαντική παρέμβαση που αφορά την ανακατασκευή της οδού στην είσοδο του οικισμού της Κάτω Σύμης και την αποκατάσταση τμημάτων της δημοτικής οδού από Συκολόγο προς Τέρτσα του Δήμου μας, μπαίνει σε φάση υλοποίησης», δήλωσε ο Δήμαρχος Βιάννου, κ. Παύλος Μπαριτάκης.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε επίσης τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θοδωρή Λιβάνιο, για την έγκριση της χρηματοδότησης και επεσήμανε την συμβολή της Τεχνικής Υπηρεσίας στην εκπόνηση της μελέτης και στην προώθηση των έργων.

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να βελτιώσει άμεσα τις συνθήκες πρόσβασης στον οικισμό της Κάτω Σύμης, να μειώσει κινδύνους από κακοκαιρίες και φθορές, και να διευκολύνει την κυκλοφορία οχημάτων τοπικού ενδιαφέροντος. Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, ο Δήμαρχος δήλωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα έργα στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου Βιάννου, σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα που έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Στοιχείο Περιγραφή Προϋπολογισμός 150.000 € Χρηματοδότηση Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Υποδομών ΟΤΑ (Άξονας 2.4) Κύριες εργασίες Τάφροι ομβρίων, αποξήλωση παλαιού ασφαλτοτάπητα, νέα ασφαλτόστρωση, αποκατάσταση καθιζήσεων

Οι κάτοικοι της περιοχής θα ενημερωθούν για το χρονοδιάγραμμα και τη ροή των εργασιών, ενώ αναμένεται να προκύψουν προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία.