Συλλήψεις στη Ρόδο για διακίνηση: κατασχέθηκαν πάνω από 2 κιλά κάνναβης και όχημα

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Ρόδο και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, μετά από ερευνες σε οικίες όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2.265,8 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και το Ι.Χ. που χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση.

Ενίσχυση των ελέγχων μετά από εφόδους σε σπίτια

Στη Ρόδο, αστυνομικοί προχώρησαν την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 σε συλλήψεις δύο ατόμων — ενός 25χρονου ημεδαπού και ενός 40χρονου αλλοδαπού — στο πλαίσιο έρευνας για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Από τις έρευνες σε οικίες προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στη δικογραφία και στη δέσμευση αντικειμένων που θεωρήθηκαν ως πειστήρια της παράνομης δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν συνολικά 2.265,8 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας, ενώ το όχημα το οποίο χρησιμοποιούσε ο 25χρονος για μετακινήσεις ερευνήθηκε και επίσης συνελήφθη/κατασχέθηκε.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, όπου και θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες κατηγορίες για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών. Η επιχείρηση εντάσσεται σε ευρύτερες προσπάθειες των τοπικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. για τον περιορισμό της εμπορίας ναρκωτικών στο νησί.

Ημερομηνία συμβάντος: 15 Ιουλίου 2026

15 Ιουλίου 2026 Συλληφθέντες: 25χρονος ημεδαπός, 40χρονος αλλοδαπός

25χρονος ημεδαπός, 40χρονος αλλοδαπός Κατασχεθέντα: 2.265,8 γρ. κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, Ι.Χ. αυτοκίνητο

Η επιτυχία της επιχείρησης δείχνει την αποτελεσματικότητα του συντονισμού των αστυνομικών ερευνών σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τυχόν επιπλέον διασυνδέσεις και διαδρομές διακίνησης που μπορεί να εμπλέκουν πρόσωπα ή ομάδες στο νησί.

Στοιχείο Ποσότητα / Περιγραφή Κάνναβη 2.265,8 γρ. Ζυγαριά 1 ζυγαριά ακριβείας Όχημα Ι.Χ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για διακίνηση

Για τους κατοίκους της Ρόδου η είδηση αυτή έχει άμεση σημασία: καταδεικνύει την παρουσία και τον περιορισμό παράνομης δραστηριότητας στο νησί, καθώς και τον ρόλο των τοπικών αρχών στην προστασία της δημόσιας τάξης. Οι πολίτες καλούνται να παραμένουν ενημερωμένοι και να συνεργάζονται με την αστυνομία σε περίπτωση που έχουν πληροφορίες για αντίστοιχες δραστηριότητες.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διακριβωθούν οι προέλευση και το εύρος της διακίνησης, καθώς και για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών ή δικτύων που ενδέχεται να λειτουργούν στην περιοχή.