Η TUI παρατείνει τη στήριξη στον Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου έως τουλάχιστον το 2030

Η διεθνής ταξιδιωτική εταιρεία θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί και να προβάλλει τον Μαραθώνιο Ρόδου, σε συμφωνία με την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, με έμφαση σε βιωσιμότητα, ένταξη και τοπική συνεργασία.

Συνέχιση χορηγίας με στόχο τη διεύρυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η TUI θα παραμείνει χορηγός του Διεθνούς Μαραθωνίου Ρόδου «τουλάχιστον μέχρι το 2030», σύμφωνα με την ανακοίνωση που προέκυψε μετά από νέα συμφωνία με την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, Μαριέττα Παπαβασιλείου. Η συνεργασία, που ξεκίνησε πρόσφατα και είχε ήδη δοκιμαστεί στο προηγούμενο ραντεβού της διοργάνωσης, επεκτάθηκε με σκοπό τη συστηματική ενίσχυση του γεγονότος και την προβολή του νησιού στο εξωτερικό.

Η αρχική σύμβαση κάλυπτε τις διοργανώσεις για τα έτη 2025, 2026 και 2027 και, όπως αναφέρεται, αποφασίστηκε επέκταση «κατά δύο ακόμη χρονιές». Η συμφωνία στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη δράσεων με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, την ένταξη, την τοπική συνεργασία και την καινοτομία, στοιχεία που, αν υλοποιηθούν, μπορούν να ωφελήσουν την τοπική αγορά και την εικόνα της Ρόδου ως προορισμού αθλητικού τουρισμού.

«Αυτή η επέκταση όχι μόνο υπογραμμίζει την επιτυχημένη συνεργασίας μας με την TUI φέτος, αλλά και το κοινό μας όραμα να αναπτύξουμε περαιτέρω τον TUI Rhodes Marathon τα επόμενα χρόνια και να αναδείξουμε την ομορφιά του νησιού μας στον κόσμο».

Ο Μαραθώνιος Ρόδου, που ξεκίνησε το 2014, έχει καθιερωθεί στο διεθνές ημερολόγιο των δρομικών διοργανώσεων και προσελκύει μεγάλο αριθμό συμμετοχών από το εξωτερικό: σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση, περισσότεροι από 5.000 δρομείς από 65 χώρες έχουν λάβει μέρος σε προηγούμενες εκδόσεις. Η διαδρομή, που περνάει παραθαλάσσια και δίπλα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης, αποτελούσε ανέκαθεν ισχυρό στοιχείο προβολής για το νησί.

Η 11η διοργάνωση, που έγινε τον περασμένο Απρίλιο, ήταν η δεύτερη στην οποία η TUI εμφανίστηκε ως χορηγός τίτλου και συνεργάτης διανομής, γεγονός που δείχνει την πρόθεση της εταιρείας να επενδύσει στη συστηματική προβολή και στη διεθνή προσέλκυση συμμετεχόντων. Για τους κατοίκους και τους φορείς της Ρόδου, η διατήρηση ενός ισχυρού χορηγού σημαίνει μεγαλύτερη σταθερότητα στη διοργάνωση και πιθανότητα επέκτασης παράλληλων δράσεων (π.χ. τοπικές επιχειρήσεις, εθελοντισμός, προγράμματα βιωσιμότητας).

Τουριστικός αντίκτυπος: ενίσχυση της προβολής της Ρόδου σε διεθνές κοινό δρομέων και συνοδών.

ενίσχυση της προβολής της Ρόδου σε διεθνές κοινό δρομέων και συνοδών. Οικονομικά οφέλη: αύξηση επισκεψιμότητας στις ημερομηνίες της διοργάνωσης, όφελος για τουριστικές και εμπορικές υπηρεσίες.

αύξηση επισκεψιμότητας στις ημερομηνίες της διοργάνωσης, όφελος για τουριστικές και εμπορικές υπηρεσίες. Τοπική συμμετοχή: ευκαιρίες για συνεργασίες με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, ανάπτυξη προγραμμάτων κοινής ωφέλειας.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα βασικά σημεία της σύμβασης, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση:

Στοιχείο Περιγραφή Αρχική κάλυψη Διοργανώσεις 2025, 2026, 2027 Επέκταση Προσθήκη δύο ακόμη χρονιές Τρέχουσα δέσμευση Συνεχιζόμενη συνεργασία έως τουλάχιστον 2030 Βασικοί άξονες Βιωσιμότητα, ένταξη, τοπική συνεργασία, καινοτομία

Η παράταση της χορηγίας δημιουργεί θετικές προοπτικές, αλλά και ανάγκες συντονισμού: οι τοπικοί φορείς, οι αρχές του νησιού και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για να εξασφαλίσουν ότι τα οφέλη θα κατευθυνθούν σε βιώσιμες τοπικές δράσεις και ότι η υποστήριξη θα μεταφραστεί σε πραγματική ενίσχυση της ποιότητας της διοργάνωσης και της εμπειρίας για τους επισκέπτες.

Ρόδος