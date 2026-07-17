Ρόδος: Τρεις συλλήψεις στο αεροδρόμιο για 5.700 πακέτα λαθραίων τσιγάρων

Τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου μετά από έλεγχο όπου βρέθηκαν συνολικά <strong>5.700</strong> πακέτα τσιγάρων χωρίς τη νόμιμη ταινία φορολόγησης. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στην τελωνειακή αρχή.

Ελεγχοι και κατάσχεση στο αεροδρόμιο

Σε στοχευμένο έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις στο αεροδρόμιο της Ρόδου την Πέμπτη το πρωί, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρία άτομα —ένας 23χρονος άνδρας και δύο 34χρονες γυναίκες— οι οποίοι μετέφεραν σε συνολικά 6 αποσκευές μεγάλο αριθμό καπνικών προϊόντων.

Στον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα δεν έφεραν την προβλεπόμενη ειδική ταινία φορολόγησης. Συνολικά κατασχέθηκαν 5.700 πακέτα τσιγάρων, τα οποία, σύμφωνα με την επίσημη διαδικασία, θα σταλούν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον υπολογισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών.

Νομική διαδικασία και επιπτώσεις

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Στη συνέχεια θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

«σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων»

Η ενέργεια της Αστυνομίας εντάσσεται σε ευρύτερες προσπάθειες καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καπνικών ειδών, που επηρεάζει τόσο τα έσοδα του Δημοσίου όσο και τις νόμιμες τοπικές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης καπνικών προϊόντων.

Συλληφθέντες: 1 άνδρας (23 ετών) και 2 γυναίκες (34 ετών) .

και . Κατασχεθέντα: 5.700 πακέτα τσιγάρων σε 6 αποσκευές.

σε αποσκευές. Επόμενα βήματα: αποστολή προϊόντων στην Τελωνειακή Αρχή και παράδοση της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Στοιχείο Πληροφορία Αριθμός συλληφθέντων 3 Ηλικίες 23, 34, 34 Κατασχεθέντα πακέτα 5.700 Αποσκευές 6

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Ρόδου, τέτοια περιστατικά υπενθυμίζουν την παρουσία οργανωμένων δικτύων λαθρεμπορίου και τη σημασία των ελέγχων στα σημεία εισόδου του νησιού. Η κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων προϊόντων αποτρέπει άμεσες απώλειες εσόδων και περιορίζει τον αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των νόμιμων επιχειρήσεων.

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους συνεργαζόμενες με τις τελωνειακές υπηρεσίες, ενώ η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να δείξει τυχόν ευρύτερες διασυνδέσεις ή επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες στο νησί.