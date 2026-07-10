Θλίψη στη Ρόδο: 10 μηνών βρέφος κατέληξε μετά από πνιγμονή και αεροδιακομιδή

Ένα βρέφος 10 μηνών υπέστη πνιγμονή κατά τη διάρκεια της σίτισής του στη Ρόδο, διακομίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και στη συνέχεια αεροδιακομίστηκε στην Αθήνα, όπου κατέληξε λίγες ώρες μετά παρά τις προσπάθειες των ιατρικών ομάδων.

Συνοπτική αναφορά του περιστατικού

Ένα βρέφος ηλικίας 10 μηνών από τη Ρόδο υπέστη πνιγμονή ενώ σιτιζόταν το βράδυ της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2026. Το παιδί μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11:00 μ.μ. στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου το εφημερεύον προσωπικό έσπευσε να παρέμβει. Παρά την αφαίρεση του κομματιού τροφής που είχε σφηνωθεί στον λαιμό, η κατάσταση του βρέφους παρέμεινε κρίσιμη και οργανώθηκε άμεσα αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας. Οι γιατροί και οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες κατά τη μεταφορά και μετά την άφιξη στην πρωτεύουσα, ωστόσο το παιδί δεν άντεξε και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Πώς εξελίχθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η διακομιδή

Στο Νοσοκομείο Ρόδου οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι φαγητού που είχε αποφράξει τον αεραγωγό. Παρά αυτήν την άμεση ιατρική επέμβαση, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου προκάλεσε σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης του βρέφους. Λόγω της σοβαρότητας, το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκε και οργανώθηκε επείγουσα αεροδιακομιδή σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας.

Σημασία για την τοπική κοινότητα

Το περιστατικό αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στη σίτιση βρεφών αλλά και την ανάγκη ταχείας συντονισμένης αντίδρασης μεταξύ τοπικών μονάδων υγείας και υπηρεσιών αεροδιακομιδής. Για τους κατοίκους της Ρόδου, τέτοια γεγονότα εγείρουν ερωτήματα για την επάρκεια υποδομών, την πρόσβαση σε εξειδικευμένη παιδιατρική φροντίδα και τις οδηγίες πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις πνιγμονής βρεφών.

Ημερομηνία περιστατικού: 9 Ιουλίου 2026 (βράδυ).

9 Ιουλίου 2026 (βράδυ). Πρώτη φροντίδα: Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, αφαίρεση ξένου σώματος από γιατρούς εφημερίας.

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, αφαίρεση ξένου σώματος από γιατρούς εφημερίας. Διακομιδή: Επείγουσα αεροδιακομιδή από ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Επείγουσα αεροδιακομιδή από ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας. Κατάληξη: Το βρέφος κατέληξε λίγες ώρες μετά την άφιξη στην Αθήνα παρά τις προσπάθειες των ιατρικών ομάδων.

Πρακτικές πληροφορίες και συνέπειες

Για τους γονείς και τους φροντιστές της Ρόδου, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη ενημέρωσης σχετικά με ασφαλείς πρακτικές σίτισης βρεφών και βασικές τεχνικές πρώτων βοηθειών σε περίπτωση πνιγμονής. Επίσης τονίζεται η αξία της έγκαιρης πρόσβασης σε υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής και του συντονισμού με το ΕΚΑΒ για γρήγορη διακομιδή σε εξειδικευμένες μονάδες όταν η κατάσταση το απαιτεί.

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Οι τοπικές αρχές υγείας και τα νοσοκομεία συνήθως δεν σχολιάζουν λεπτομέρειες ιατρικού χαρακτήρα εκτός αν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Η κοινότητα της Ρόδου παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναμένει όποια επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τα αίτια και τυχόν οδηγίες για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών.