Τραγωδία στη Ρόδο: Πέθανε το βρέφος 10 μηνών που πνίγηκε κατά τη σίτιση

Το 10μηνο βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρόδου και στη συνέχεια αεροδιακομίσθηκε στην Αθήνα, όπου υπέκυψε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Συνοπτική περιγραφή

Τραγικό τέλος είχε περιστατικό πνιγμού με θύμα ένα βρέφος ηλικίας 10 μηνών στη Ρόδο. Το παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9 Ιουλίου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και, παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού για την απεμπλοκή του αντικειμένου από τους αεραγωγούς, διακομίσθηκε εσπευσμένα αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου κατέληξε στις 04:30 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το ρεπορτάζ, το βρέφος είχε φτάσει στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ρόδου λίγο μετά τις 23:00. Οι εφημερεύοντες ιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε σφηνωθεί στον λαιμό, ωστόσο η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει σοβαρά την κλινική του εικόνα. Εξαιτίας της κρίσιμης κατάστασης ενεργοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε αεροδιακομιδή σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της πρωτεύουσας.

Το τοπικό πλαίσιο και οι συνέπειες

Το περιστατικό επαναφέρει στην επιφάνεια θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και τους γονείς: την ασφάλεια κατά τη σίτιση των βρεφών, την άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη παιδιατρική φροντίδα σε νησιωτικές περιοχές και τον ρόλο της γρήγορης διακομιδής σε περιπτώσεις ζωής ή θανάτου. Η Ρόδος, όπως και άλλα νησιά, στηρίζεται σε τοπικά νοσοκομεία για τα πρώτα κρίσιμα λεπτά, αλλά όταν απαιτείται εξειδικευμένη φροντίδα ενεργοποιείται η μεταφορά στην Αθήνα.

Για τους κατοίκους του νησιού η υπόθεση αυτή δημιουργεί δύο βασικά ερωτήματα: την πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων στη σίτιση και την επάρκεια των τοπικών δομών υγείας για την άμεση αντιμετώπισή τους. Οι γονείς και όσοι φροντίζουν βρέφη καλούνται να υπενθυμίσουν τα βασικά μέτρα ασφαλούς σίτισης και τις πρακτικές αντιμετώπισης πνιγμονής, ενώ οι αρχές υγείας τοπικά και περιφερειακά μπορεί να εξετάσουν ενίσχυση κατάρτισης προσωπικού και ενημέρωσης κοινότητας.

Πρακτικές πληροφορίες για τους κατοίκους

Σε περίπτωση πνιγμονής σε βρέφος, επικοινωνήστε άμεσα με το ΕΚΑΒ (166) και αναζητήστε πρώτες βοήθειες από εκπαιδευμένο προσωπικό.

Οι οικογένειες με βρέφη πρέπει να ενημερωθούν για τις βασικές τεχνικές πρώτων βοηθειών για πνιγμονή (ειδικά για ηλικίες κάτω του έτους) μέσω πιστοποιημένων σεμιναρίων και υπηρεσιών υγείας.

Σε περιπτώσεις σοβαρής αναπνευστικής δυσκολίας, η μεταφορά σε εξειδικευμένο κέντρο μπορεί να χρειαστεί αεροδιακομιδή — οι διαδικασίες ενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ τοπικών νοσοκομείων και ΕΚΑΒ είναι κρίσιμες.

Χρονολογικό πλαίσιο (ανακεφαλαίωση)

Ημερομηνία/Ώρα Γεγονός 09/07 (λίγο μετά τις 23:00) Άφιξη βρέφους σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Ρόδου Νύχτα 09/07 Αφαίρεση κομματιού τροφής από τον αεραγωγό από το ιατρικό προσωπικό Νύχτα προς 10/07 Αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας 10/07, 04:30 Καταληκτικό γεγονός: θάνατος του βρέφους

Οι αρχές και οι υπηρεσίες υγείας της Ρόδου δεν έχουν εκδώσει προς το παρόν αναλυτική δημόσια ανακοίνωση με επιπλέον λεπτομέρειες για το περιστατικό. Η υπόθεση παρακολουθείται από τοπικούς φορείς και θα ακολουθήσουν όποιες διαδικασίες προβλέπει ο νόμος σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η τοπική κοινότητα της Ρόδου θρηνεί για την απώλεια ενός πολύ μικρού παιδιού. Η έμφαση πλέον στρέφεται στην ενημέρωση των γονέων και στη λήψη προληπτικών μέτρων ώστε να αποφεύγονται παρόμοια δυστυχήματα στο μέλλον.