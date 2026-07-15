Ιαλυσός: Οι ντόπιοι νεαροί παίκτες ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα

Ο ΓΑΣ Ιαλυσός προωθεί στις επαγγελματικές υποχρεώσεις δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές του 2009, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην ακαδημία και στο τοπικό δυναμικό.

Η ακαδημία του Ιαλυσού δίνει συνέχεια στην ανάδειξη νέων ταλέντων

Ο τοπικός σύλλογος ΓΑΣ Ιαλυσός ανακοίνωσε την προώθηση δύο ποδοσφαιριστών από τη Β’ ομάδα στην ανδρική ομάδα, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του να βασίζεται στα δικά του παιδιά. Πρόκειται για τους Ίγκλι Αμπαζάι και Αντώνη Πίτση, γεννημένους το 2009, που κέρδισαν τη θέση τους μετά από εμφανίσεις με τη δεύτερη ομάδα.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια ανάλογων κινήσεων του συλλόγου, μετά τις προαγωγές των Θανάση Αυγέρη και Φράνκο Σεχάι. Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο παρουσιάζουν ως κύριο άξονα τη φιλοσοφία ανάδειξης νέων παικτών, με στόχο τη συγκρότηση ενός σταθερού κορμού που έχει μεγαλώσει αθλητικά εντός του συλλόγου.

«Το μέλλον του συλλόγου μας χτίζεται με δικά μας παιδιά… Το μέλλον σου ανήκει!»

Για τους κατοίκους της Ιαλυσού η κίνηση αυτή έχει πολλαπλά οφέλη: ενισχύει την τοπική ταυτότητα της ομάδας, δίνει κίνητρα στους νεαρούς αθλητές των ακαδημιών και προωθεί τη συμμετοχή των γονέων και της τοπικής κοινότητας στην ποδοσφαιρική ζωή του τόπου. Επιπλέον, η εμπιστοσύνη σε παίκτες που έχουν ήδη διαμορφωθεί μέσα στον σύλλογο μειώνει την ανάγκη για εξωγενείς μεταγραφές και ενισχύει τη σύνδεση με τον κόσμο του γηπέδου.

Άμεσο όφελος: ευκαιρίες συμμετοχής για νεαρούς ποδοσφαιριστές.

ευκαιρίες συμμετοχής για νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μακροπρόθεσμο όφελος: δημιουργία ισχυρού κορμού με τοπικά αναπτυγμένους παίκτες.

δημιουργία ισχυρού κορμού με τοπικά αναπτυγμένους παίκτες. Κοινωνικό όφελος: ενίσχυση της σχέσης συλλόγου-κοινότητας στην Ιαλυσό.

Η προώθηση των δύο παιχτών ανακοινώθηκε με έμφαση στη σκληρή δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες. Οι αναφορές της ομάδας επισημαίνουν ότι τόσο ο Ίγκλι Αμπαζάι όσο και ο Αντώνης Πίτσης απέδωσαν με συνέπεια στη Β’ ομάδα, αποκτώντας την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου και το «εισιτήριο» για την πρώτη ομάδα ενόψει της νέας σεζόν στη Γ’ Εθνική.

Όνομα Έτος γέννησης Από Ίγκλι Αμπαζάι 2009 Β’ ομάδα Αντώνης Πίτσης 2009 Β’ ομάδα

Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί με ενδιαφέρον την εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών, καθώς η επιτυχής ενσωμάτωσή τους στην ανδρική ομάδα μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τα επόμενα χρόνια και να ενισχύσει τη ροή ταλέντων από τις ακαδημίες του συλλόγου.

Προσεχώς αναμένονται οι πρώτες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα και η αξιολόγηση του ρόλου που θα αναλάβουν οι δύο παίκτες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το νέο πρωτάθλημα.