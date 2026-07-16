Ρόδος: Κατασχέθηκαν 5.700 πακέτα λαθραίων τσιγάρων σε σύλληψη στο αεροδρόμιο

Τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου μετά τον εντοπισμό χιλιάδων πακέτων τσιγάρων χωρίς ταινία φορολόγησης. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ελεγχθούν από την Τελωνειακή Αρχή.

Συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου μετά τον εντοπισμό μεγάλου όγκου λαθραίων τσιγάρων

Τρία άτομα, ένας άνδρας και δύο γυναίκες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο της Ρόδου για μεταφορά μεγάλου αριθμού λαθραίων τσιγάρων. Οι συλληφθέντες, ηλικίας 23, 34 και 34 ετών, αφίχθησαν με διεθνή πτήση και οι έλεγχοι στις αποσκευές τους αποκάλυψαν το εμπόρευμα που δεν έφερε τη νόμιμη σήμανση.

Συνολικά κατασχέθηκαν 5.700 πακέτα τσιγάρων, τα οποία παραδόθηκαν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για να προσδιοριστεί το ποσό των διαφυγόντων φόρων και δασμών. Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.

«Συνολικά, 5.700 πακέτα τσιγάρων εντοπίστηκαν στις αποσκευές τους.»

Η κατάσχεση τέτοιων ποσοτήτων υπογραμμίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές και οι τελωνειακές υπηρεσίες σε ένα νησί με έντονη τουριστική κίνηση και πολλά διεθνή δρομολόγια. Η παρουσία μεγάλου όγκου αφορολόγητων ή λαθραίων προϊόντων δημιουργεί αποσταθεροποιητικές συνέπειες: απώλειες για τα δημόσια έσοδα, αθέμιτο ανταγωνισμό για νόμιμους εμπόρους και επιβαρύνσεις στη λειτουργία των ελέγχων.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Ρόδου, τέτοια περιστατικά σημαίνουν ότι οι έλεγχοι στο αεροδρόμιο είναι κρίσιμοι για τη διαφύλαξη της τοπικής αγοράς και της φορολογικής δικαιοσύνης. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη δέσμευση των προϊόντων και στη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών, ενώ αναμένεται ο τελικός υπολογισμός των διαφυγόντων φόρων από την Τελωνειακή Αρχή.

Αριθμός συλληφθέντων: 3 (1 άνδρας, 2 γυναίκες)

3 (1 άνδρας, 2 γυναίκες) Ηλικίες: 23, 34, 34

23, 34, 34 Κατασχεθέντα: 5.700 πακέτα τσιγάρων χωρίς ταινία φορολόγησης

Στοιχείο Πληροφορία Σύλληψη Αεροδρόμιο Ρόδου Κατασχεθέν 5.700 πακέτα τσιγάρων Διαδικασία Παράδοση στην Τελωνειακή Αρχή, προσαγωγή στην Εισαγγελία

Η υπόθεση θα εξεταστεί περαιτέρω από τις δικαστικές και τελωνειακές υπηρεσίες της Ρόδου. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη, δεδομένης της σημασίας που έχει η καταπολέμηση της λαθρεμπορίας για την οικονομία και την ασφάλεια του νησιού.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες ασφαλείας του αεροδρομίου συνεχίζουν τους ελέγχους σε αφίξεις και αποσκευές, στο πλαίσιο της διατήρησης της ασφάλειας και της εφαρμογής της νομοθεσίας. Όποιος εντοπιστεί να μεταφέρει προϊόντα χωρίς νόμιμη σήμανση αντιμετωπίζει ποινικές και διοικητικές συνέπειες, ενώ τα προϊόντα δεσμεύονται και παραδίδονται για φορολογικό έλεγχο.